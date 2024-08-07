蔡少芬曾與天王拍MV冇親密戲　渴望近距離拍吻戲：我心臟停頓

由古裝劇《後宮甄嬛傳》延伸的綜藝節目《煥新環遊傳》相當受歡迎，多位主演除了分享拍攝劇集時點滴外，還不時自爆從演工作的趣事，就好像在最新一集中，蔡少芬就大談同多位男明星拍攝吻戲難忘事，其中更爆出張家輝在拍攝時不停抖震，原來因為一個因素令到他感到有心理壓力。

《煥新環遊傳》相當受歡迎。（《煥新環遊傳》微博圖片）

在節目中當大家坐在一起閒聊拍感情戲話題時，提到與熟的演員拍攝比較好還是跟不熟的演員拍攝比較好呢？，蔡少芬就表示：「都一樣的我覺得。」並分享同好朋友吳啟華拍攝吻戲趣事，她表示：「導演說他cut，我們才可以停。一路親親到…心裡面想咋的，還要親多久，然後，吳啟華突然這樣『夠了沒有』，你明白嗎？我又不能說夠了沒有，因為我怕他尷尬，我就只能繼續，投入吧！然後導演說好吧，cut吧，我真的都懵了。幸好我們兩個是很好的朋友。」

蔡少芬分享與吳啟華拍攝吻戲趣事。（微博圖片）

除了吳啟華之外，蔡少芬更自爆在與張家輝拍攝吻戲時，對方卻一直在抖震，原來因為她不時低下頭思考着的模樣，造成他很大心理壓力：「我們兩個在那個《天地豪情》我們兩個已經很熟了，我就在旁邊一直在這樣（低下頭），在想怎麼親下去了那麼熟，但是一演的時候我發現我豁出去了，但我感覺他在抖，我心裡在想你能不能控制自己一下，別抖，我真沒想過，我沒經驗的投入進去，我還可以，你在抖了。然後後面他跟我說，最衰都是你，最壞就是你，我說幹嘛？你之前不停地在旁邊，你就這樣子，然後不停地好像很害怕這樣子，搞到我都很大心理壓力。」正因為有了是次經驗後，她才發現不應該給對手那麼大壓力，應該要順着對手的感覺演下去。

蔡少芬爆同張家輝拍吻戲，對方邊拍邊抖震。（微博圖片）

作為已出道多年的女演員，蔡少芬已與多位男演員均有吻戲，但在她心目中似乎最想是與天王劉德華拍吻戲，她回憶起曾參與對方的歌曲《口琴別戀》的MV拍攝，但二人並沒有親吻戲，所以她表明假若與對方有近距離吻戲，她一定會很緊張：「你給我跟劉德華這樣子，我不是心跳那麼簡單的，我是（心臟）停頓。」