何猷君曾被封為MIT最年輕金融碩士　學歷被質疑親揭真相：翹學了

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario），其持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）上月底正式在美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）掛牌敲鐘上市，擔任公司董事長兼聯席CEO的何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！身為賭王之子的何猷君可謂是贏在起跑線，被譽為數學天才的他畢業於美國麻省理工學院（MIT），以3年時間完成4年的本科課程，其後更獲MIT金融碩士取錄，因而被封為MIT史上最年輕金融碩士。不過日前何猷君接受內地360集團創始人周鴻禕訪問時，就自爆當年並未有入讀：「我其實沒有完成我的研究生的，我是本科畢業。」

何猷君（Mario）持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）上月底正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市。（IG@momomarioho）

成為中國電競第一股！（微博@何猷君MarioHo）

何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！（IG@momomarioho）

何猷君更即場同老婆錫錫。（IG@momomarioho）

何超欣亦有到場支持哥哥。（小紅書圖片）

何超欣同奚夢瑤。（小紅書圖片）

日前何猷君接受內地360集團創始人周鴻禕訪問。（影片截圖）

自爆當年並未有入讀，自己是本科畢業。（影片截圖）

何猷君當年同時獲英國牛津大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後他選擇入讀MIT，更在3年內完成4年的課程，畢業後他再以21歲之齡，成為史上最年輕進入MIT攻讀金融碩士的學生，但人紅是非多，有網民指何猷君並沒有入讀，甚至質疑他學歷造假。對此，何猷君在訪問中就直言：「網上不是經常會把我說這個麻省理工最年輕的金融碩士生嘛，這個其實是不正確的，我是最年輕的金融碩士錄取生，我考上了，但我沒有去，我就翹學了。」

何猷君當年同時獲英國牛津大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後他選擇入讀MIT，更在3年內完成4年的課程。（IG@momomarioho）

當時家姐何超盈、哥哥何猷亨、妹妹何超欣都有出席他的畢業典禮。（IG@momomarioho）

何猷君澄清自己是MIT最年輕的金融碩士錄取生。（影片截圖）

決定輟學。（影片截圖）

何猷君更剖白自己當年決定退學的原因：「我太崇拜那些翹學而二十幾歲成功的人，我大學提前一年畢業，所以我是大三畢業的，我大三的時候基本上我修完我那些課了，我有額外的時間。我母親跟我吵，她說『你為什麼不把第四年讀完？你為什麼不去考個碩士？你是不是有什麼原因你要提前離開？』我的時代就是崇拜Mark Zuckerberg（Facebook創始人）嘛，那個時候我跟我母親吵了那一次，我覺得她有點覺得我考不上的感覺，我的那股氣就來了，那股動力就來了，考上了，然後把那個錄取書給她看，她好開心啊，我拿回來那個錄取書，我不讀，我要去創業，我要複刻Zuckerberg那條路，我要二十幾歲去上市。」

何猷君提早一年畢業。（影片截圖）

但當時媽媽梁安琪似乎有微言。（影片截圖）

何猷君直言崇拜Mark Zuckerberg（Facebook創始人）。（影片截圖）

決定輟學創業！（影片截圖）

何猷君直言家人並不支持自己創業，亦未有投資，媽媽梁安琪更是反對，但何猷君就同媽媽打賭。（影片截圖）

在28歲前創立一間上市公司。（影片截圖）

何猷君直言家人並不支持自己創業，亦未有投資，媽媽梁安琪更是反對，但何猷君就同媽媽打賭，在28歲前創立一間上市公司。而何猷君多年來亦靠自己努力，在29歲這一年成為了亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！

何猷君決定向媽媽證明自己的實力。（微博@何猷君MarioHo）

在28歲前創立一間上市公司。（影片截圖）

最後在29歲完成目標。（影片截圖）

成為了亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！（IG@momomarioho）

年輕有為！（小紅書圖片）