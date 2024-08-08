香港「最帥富三代」踢波片流出　著起波衫竟遭網民評擊：很路人甲

霍英東長子、現任港協暨奧委會會長霍震霆，與前妻、有「最美港姐」之稱的朱玲玲，育有三位公子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人）。霍啟剛早年迎娶中國「跳水皇后」郭晶晶，現時一家五口美滿幸福；而弟弟霍啟仁月前也向泰國女友求婚成功；現唯獨霍啟山未有著落。

霍家三兄弟同樣年輕有為。（IG@fok_kenneth）

遺傳媽咪朱玲玲的好基因。（IG@eric_fok_）

現年41歲的霍啟山是公認靚仔，更有「最帥富三代」之稱。近年他接捧爸爸和哥哥，協助發展香港體育事業，除了是現任霍英東集團副總裁，亦是香港足總主席，最近他也有親身飛往巴黎為港隊運動健兒打氣。

霍啟山近年積極為香港體育出分力。（IG@eric_fok_）

霍啟山為現任香港足總主席。（IG@eric_fok_）

兩兄弟拍住上。（IG@eric_fok_）

雖然年過40，可是霍啟山保養得非常不錯，顏值依然，而且更添幾分成熟男人味，但近日有段他穿上球衣踢波的短片流出，竟慘遭網民毫不留情抨擊。

霍啟山平時較多要西裝Look示人。（IG@eric_fok_）

近日有霍啟山穿起波衫落場踢波的片段流出。（小紅書）

霍啟山有姿勢有實際。（小紅書）

大曬球技。（小紅書）

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大家較多見到霍啟山都是西裝Look，但今次片中他換上球衣、波boot，拋低公子哥兒的身份，與一眾年輕球員練波，大曬球技，絕對有姿勢有實際。惟有網民以「很路人甲啊」形容這位城中鑽石級筍盤：「很路人甲啊，去掉身份的加持，根本就很一般，屬於過目即忘毫無印象。」不過大部分網民還是對霍啟山顏值給予認可：「好帥」、「好吃他的顏啊！ ！ ！帥，和金錢沒關係。」、「陽光帥氣少年郎」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

如今形象正面的霍啟山，過往情史非常豐富。2004年被拍到與內地女星章子怡於街頭熱吻，後又與外籍模特兒Lea T.及賭王何鴻燊三房千金何超蓮傳出緋聞；其後又被指與曾上ViuTV財經節目《智富通》的律師龔海欣十分般配；而近期奧運期間，突然傳出霍啟山曾狂追前奥運跳水冠軍，傳聞中更指被陳若琳拒絕，不過該緋聞全由內地網站傳出，兩位當事人從未曾承認。

章子怡與霍家二少霍啟山愛得激烈，兩人於2004的一個慈善晚宴上認識，之後火速撻著，並陷入熱戀，兩人當年當街激吻成為一時佳話。但有指霍家向來家規嚴謹，沒有霍老爺的點頭，章子怡是無可能入霍家門，霍家要求章子怡退出娛樂圈，但她果斷拒絕，兩人的戀情最後只維持了兩年。（視覺中國）