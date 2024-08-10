曹敏寶默認與周吉佩支嚳儀反目而傷心：人生就係跌底再企起身

《中年好聲音》選手曹敏寶（Mable）早前有傳因與同屆已婚選手梁浩銓傳緋聞而遭雪藏，連人緣都變差，已久未見她與《中年好聲音》的好友聚會，而「中一生」好友周吉佩和支嚳儀亦因曹敏寶態度而斷絕來往。

曹敏寶表示以後會留意自己把尺，同人保持距離。（陳順禎攝）

曹敏寶今晚出席《邊緣禁地：沙丘喪戰》首映禮時，她接受訪問時提到以上種種傳聞沒完沒了。「友情在心中，我都講過好多次各種原因，唔使次次都好高調咁聯絡先叫朋友，一切可以用時間證明一切。（你喺「 中一生」群組都少出聲？）早段會有出聲，但有時我未必每次聚會都會出席，26強都未必成日互約。（有無諗過點解會傳出呢啲新聞？）我自己唔係好活躍聚會，所以對於一切是是非非唔想投入咁多，時間證明啦，因為友情係互相。」

周吉佩支嚳儀否認集體杯葛曹敏寶。（資料圖片）

而對於有指「中一生」有鬼，問到會否令大家有芥蔕，曹敏寶表示如有娛圈需要保護自己，不能用真心去交朋友，那可能不太適合自己，雖然明知會蝕底，但她亦謂喺呢段日子有真正好朋友支持自己。「喺呢段日子見到好雪中送炭嘅朋友，所以我唔會話拎真心出嚟係錯。（睇清邊個係真朋友？有話你同支嚳儀同周吉佩反目？）基本上我唔想用呢兩隻字去形容，我亦都唔想猜度別人心意，友誼係雙方，時間會證明一切。（傷心？）人心肉造，因為我之前曾經經歷過啲唔開心嘅日子，喺最肥嘅日子去參加比賽，呢個比賽令我重啟工作態度同生活，所以再次有之前經歷係打擊，但人生就係跌底再企起身，但OK嘅，因為我都係兩孩之母，唔會咁易俾自己冧。」