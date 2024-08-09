麥美恩罕曬性感　一招瘦身　3年無反彈　再勝13年前選美時期

港姐盡派性感福利獲網民激讚！麥美恩（Mayanne）除了口才了得，原來身型亦相當Fit。平日鮮有作性感打扮的她於日前Po出多張瘦身廣告性感相，完美直角肩，腰間零贅肉，緊緻線條獲網民驚嘆少女感十足，猶勝當年參選港姐的風采！面對網民盛讚，Mayanne亦大方分享自己的減肥法寶，想瘦身的女生不妨參考一下！



再拍瘦身產品廣告 身形線條再勝從前

Mayanne憑著完美直角肩、零贅肉的魔鬼線條，連續3年成為瘦身產品代言人，Fit爆身形令人羨慕，少女感十足。

Mayanne身材明顯薄成紙片人，手臀線條更緊緻，鎖骨線條亦很美，女神之路再晉級。

麥美恩Mayanne於社交平台大派福利，網民紛紛留言大讚「又靚又索」。

對比2011年參選港姐的全盛時期，Mayanne身材明顯薄成紙片人，背部贅肉消失無蹤，手臀線條更顯緊緻，升級變女神。

減肥難，但Keep住瘦不反彈更難。Mayanne憑著零贅肉的魔鬼線條，連續三年成為瘦身產品代言人，Fit爆少女身材令人羨慕！到底她的減肥法寶是甚麼？其實Mayanne早前已曾於《東張》分享瘦身心得，大講自己的減肥法寶其實是由日本研發的瘦身營養補充品「絕脂神」。

瘦身秘技不私藏 化身「絕脂女神」見證絕脂神蹟

她更透露，之前服用「絕脂神」短短兩個月，身型已經極速變薄。Mayanne自此成為忠實用家，服用3年間顏值氣質不斷提升。

Mayanne曾於《東張》分享瘦身心得，大講自己的減肥法寶其實是由日本研發的瘦身營養補充品「絕脂神」。

「絕脂神」日本五重瘦身法 日燒脂 夜代謝 無藥性輕鬆瘦身

「絕脂神」以五種專利成分，分別針對燃脂、祛水、飽腹、動腸和代謝五大減肥功效，打造出五種功能瘦身丸。這種全方位的設計，可有效解決減肥過程中的各種瓶頸。最令人放心的是，這款產品不含西藥成分，不會帶來副作用。對於已經陷入瘦身平台期的人來說，服用「絕脂神」後能明顯提升減肥效果，輕鬆跨越瓶頸。

「絕脂神」不僅能有效減脂減重，還能提升整體新陳代謝，對身體健康也有很好的保養作用。無論是需要減脂的人，還是想要日常保健的人，「絕脂神」都是非常不錯的選擇。

絕脂神銷量突破460萬包⁴ 臨床實證 瘦身滅脂有根據

「絕脂神」累計銷量突破460萬包⁴，這個成績足以證明其優秀的瘦身效果和廣受消費者的認可。其5大專利成分，能從外部阻隔多餘脂肪吸收，同時燃燒積存的舊脂肪，減少水腫，並提升燃脂力、祛水力、飽腹力、動腸力及代謝力。成分經臨床實證有效瘦身¹，有效減少體重高達12.8公斤、減腰圍高達16厘米、針對體脂及腰間頑固脂肪減6.3%，真正做到了「瘦身有根據」。

「絕脂神」成分經臨床實證有效瘦身¹，有效減少體重高達12.8公斤，減腰圍高達16厘米，針對體脂及腰間頑固脂肪減6.3%。

這樣的銷量和臨床數據，無疑增強了消費者對「絕脂神」的信任度。無論是想要安全有效減重，還是期望提升整體代謝健康，「絕脂神」都是明智之舉。

升級減肥組合：絕脂神與3藜果膠，飽住瘦的秘密武器

除了習慣服用「絕脂神」的Mayanne，最近也開始嘗試「絕脂神」新推出的「3藜果膠瘦身代餐」。兩者結合使用，既能從根本上調理身體代謝，又能有效減少熱量攝入，在不捱餓的情況下實現安全、持久的減肥目標。這個升級版的「絕脂神」減肥組合，真正做到「飽住瘦」。

「絕脂神3藜果膠瘦身代餐」擁有飽腹、燒脂、排毒、修身及暢便5大功效，是忙碌人士的健康瘦身選擇。它獨有的三色藜麥、蘋果及柑橘雙果膠配方，不僅高纖飽腹，93%的用戶認為飽腹感可持續長達6小時³。同時，3藜果膠代餐特別添加了專利日本山茶花萃取物和專利益生菌，以黃金比例配製非水溶性及水溶性纖維，有助於燃燒脂肪，促進腸道健康。真人實證顯示4週減重竟高達9.5磅²，成效卓著。

對於很多關注減肥的人士來說，3藜果膠無疑是一個非常實用的選擇。平時沒有太多時間準備健康的餐點，常常只能選擇外食或買沙津，花費動輒上百元。而3藜果膠一包一餐，價格甚至比一杯精品咖啡還便宜，省錢又省事。同時，產品還能幫助減肥和增加飽足感，非常實用。

市面上不少代餐的熱量接近200卡路里，「絕脂神3藜果膠」僅有114卡路里，能為身體製造合理的「卡路里缺口」，幫助身體慢慢適應新的飲食模式。這種模式獲得營養師及醫生的推薦。Mayanne食用3藜果膠一個月後，再落磅，腰圍縮小，面部輪廓更加分明。整個減肥過程非常輕鬆，完全沒有捱餓的感覺，體重也沒有反彈。這種飽住瘦的體驗，無疑是非常理想的。

3藜果膠瘦身代餐沖泡過程只需要1分鐘，可以節省大量時間，讓你有更多精力處理其他事情。 而且不需要煩惱計算卡路里、營養搭配或是烹飪材料，非常適合生活和工作都很忙碌的人。簡單、方便、營養兼備，這款3藜果膠瘦身代餐可說是懶人的最佳選擇。

絕脂神3藜果胶瘦身代餐冲泡指南

每餐只需要準備：

• 300毫升常溫水

• 一包3藜果膠

沖泡步驟：

1.將常溫水倒入杯中

2.加入一包3藜果膠

3.充分攪拌至完全溶解即刻飲用

營養升級：

• 用無糖豆漿或脫脂牛奶沖泡，更營養、更飽腹、更美味

• 添加綠茶粉或無糖巧克力粉，增添獨特風味

用家實證 「絕脂神」及「3藜果膠營養代餐」輕鬆消脂減重

「絕脂神」與「3藜果膠瘦身代餐」深受明星及KOL追捧

用家實測絕脂神2週減體重、減拜拜肉、減體脂效果

【產品詳細介紹】

絕脂神五重瘦身配方︰ https://bit.ly/4cdZlDh

3藜果膠瘦身代餐： https://bit.ly/4dvTn1I

靚絕夏日 絕脂神 萬寧全年至抵限時優惠

即日至2024年8月15日（星期四）

• 絕脂神五重瘦身丸：買2盒平均每盒$299（原價$449），買4盒送半盒；

• 絕脂神3藜果膠：買2盒平均每盒$199

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¹ 經102名真實用家測試證實，建議使用10星期再配合均衡飲食及適量運動，能達致理想瘦身塑形效果。

² 食用「3藜果膠」28天的數據，2024年3月，見效時間因人而異。

³ 因人體新陳代謝而異，數據僅供參考。

⁴ 內部銷售數據

（資料與相片由客戶提供）