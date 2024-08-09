鍾鎮濤舊愛嫁百億富商出書講豪門生活　稱一疊疊現鈔任攞一屋鑽石

鍾鎮濤的舊愛陳秋霞自1981年與馬來西亞百億「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森結婚便淡出幕前，長居馬來西亞。最近她就自資出新書《媽媽語錄》講夫妻趣事以及豪門生活，貴氣十足的她最近接受媒體訪問時就稱婚後半年，老公就教她開3呎高嘅大夾萬，入面的一疊疊的現鈔任攞，但她就稱不會「攞到盡」，要多少拿多少。她又怕被朋友指她炫富，即使一屋鑽石都不敢戴，只收藏入夾萬內。

經常做善事！（Facebook@陳秋霞）

出書獲同樣來自大馬千金力撐！（Facebook@陳秋霞）

陳秋霞早在17歲就以歌手身份出道，氣質清純脫俗，大受歡迎，其後更展開演員生涯，1977年只有19歲的她憑首部電影《秋霞》獲得台灣金馬獎「最佳女主角」，創下了當時演齡最短的影后紀錄。而陳秋霞在拍攝期間更與男主角鍾鎮濤擦出愛火，當年二人被視為圈中的金童玉女，但其後他們因聚少離多，感情轉淡，最後分手收場。

陳秋霞（Chelsia）日前Post出當年的婚照，慶祝結婚41周年。（Facebook@陳秋霞）

雖然陳秋霞同鍾鎮濤分手收場，但再見亦是朋友，2006年兩人在《勁歌金曲》中同台合唱。（視覺中國）

其後陳秋霞與馬來西亞富商鍾廷森相戀，有「鋼鐵大王」之稱的鍾廷森身家過百億，1981年陳秋霞結婚後退出演藝圈，隨老公移居馬來西亞，相繼誕下三名女兒，專心相夫教女。2016年陳秋霞不幸患上乳腺癌二期，經過長時間的化療，導致她出現黑斑、頭髮、眉毛等脫落的問題，但她仍樂觀面對，病癒後亦未有再染髮。

陳秋霞與馬來西亞「鋼鐵大王」鍾廷森在1981年結婚。（視覺中國）