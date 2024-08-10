曹敏寶暗指與周吉佩、支嚳儀反目 吉吉：工作上見到咪見囉

前港姐冠軍曹敏莉親妹曹敏寶（Mable）早前被爆出疑與《中年好聲音》參賽者人夫梁浩銓搞婚外情，令形象盡毁，導致工作量大減，其後有指曹敏寶遭到「中一生」周吉佩、支嚳儀、羅啟豪等集體杯葛。日前曹敏寶出席活動時，接受《香港01》訪問時，暗指與周吉佩及支嚳儀友情不在：「基本上我唔想用反目兩字去形容，亦唔想猜度別人嘅心意，友誼係雙方，時間會證明一切。」

周吉佩認為雙方關係有變，亦無須解釋咁多。（梁碧玲攝）

今日（9/8）周吉佩現身灣仔出席《星光熠熠耀保良》拜神，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實之前都有講過，大家都好忙，變咗大家都各有各忙。而我見親支嚳儀都係喺工作上面。而我覺得就無須要話，究竟我哋係咪唔friend呢個字去形容，而佢都回應咗，變咗我又唔需加啲乜嘢去回應，只不過如果喺工作上見到咪見囉。」

周吉佩今日出席《星光熠熠耀保良》拜神。（梁碧玲攝）

吉吉續說：「其實我哋又冇話唔俾訊息大家，絕對係有。而佢嗰件事都過咗咁耐，回應嘅嘢都回應晒，而喺呢段時間佢有佢嘅忙碌，我有我嘅忙。而佢亦要處理自己家庭嘅事，及回應事件。變咗我就唔會去干擾大家，而我諗就係喺呢度而產生一啲誤會，就事件嘅睇法。（會唔會搵個時間同佢解釋？）其實關係有變又好，冇變又好，無須解釋而家嘅嘢。大家見到玩咪玩，唔需要解釋咁多。我哋中一生大家見面都玩得好開心，係冇猜度呢啲事。」