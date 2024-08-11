賈思樂收到鍾保羅自殺前最後留言：最後嗰句我唔係太舒服｜專訪

賈思樂（Louie）將會在年尾舉行自己出道50年的演唱會－《Happy Together 50年演唱會》，更會將收益捐到好友廖安麗的慈善機構，根據過往經驗，Louie肯定會邀請自己的圈中好友做嘉賓，而他在圈中的確十分好人緣。在接受《香港01》專訪時，賈思樂亦提到自己兩位故友－鍾保羅與張國榮。

賈思樂當年拍TVB綜藝竟然俾人恰：我坐喺木人巷，好嬲｜專訪

賈思樂將會在年尾舉行自己出道50年的演唱會－《Happy Together 50年演唱會》。

賈思樂與鍾保羅（Paul）因為《歡樂今宵》而認識，據Louie所說，當時Paul與他的好朋友余綺霞已經是相當要好的一對，亦因此他們更多機會聚頭。去到80年代尾，賈思樂離開無綫（TVB）前往馬來西亞發展，在他上飛機的前一日，Paul特意去到他的家門口，做了一件令Louie很感動的事。

賈思樂與鍾保羅因為《歡樂今宵》而認識。（電影截圖）

「他說Louie你下來吧，我想把東西交給你，然後我要趕回TVB。於是我便下去，問他什麼事，原來他送給我一個指南針。他跟我說這個指南針有意思的，我很希望你拿著指南針，它會指給你正確的方向去走。」當時賈思樂感動得快要流淚，他指鍾保羅是一個很真誠的人，所以對他的印象非常好，而那個指南針一直留在Louie的家中。

賈思樂表示鍾保羅是一個很真誠的人。（資料圖片）

有一天，賈思樂睡醒後，打開電話錄音聽留言，突然收到鍾保羅的一則口訊，他憶述：「我們整班《歡樂今宵》同事間中都會有活動，我們會燒烤，他就跟我說『Louie』，很沉重的聲音，『我想我明天不會和你們燒烤了，你們玩得開心一點』，但最後那句說話我就不太舒服，他說『再見』」。當下Louie只想到，今次不來便下次吧，為甚麼要再見？結果這個只是第一則留言，後面便是警察局、TVB等人通知他鍾保羅離世的消息。

鍾保羅最後向賈思樂留下一聲再見。（資料圖片）

至於哥哥張國榮，兩人也是初初入行便認識，賈思樂形容兩人非常投契，同樣喜歡車、漂亮衣服、去玩的蒲點，種種的話題令Louie覺得兩人可以成為Buddy。有一次，兩人講到一輛新出的開篷Benz，哥哥提出如果將來大家都可以買到這部車，到時便要一起開去Regent（麗晶酒店）嘆咖啡。

賈思樂與張國榮初初入行便認識。（劇照）

雖然之後兩人走的道路不同，或者都已經少了聯絡，直到哥哥走後，賈思樂依然沒人忘記兩人的約定。「隔了一段時間，我真的買了車，我跟自己說，我們曾經有這樣的會心想法，如果大家有Benz，還要開篷的那種，便開去麗晶喝咖啡。你今天不在，我有這部車，我自己去。那裡是看著海，看著香港島那邊，我選了位子坐著，在心裡跟他聊天。雖然今天對面那個不是你，但我們達到我們的夢想，我們有自己的開篷Benz，我跟他說『可能你在天上也有一輛吧』」。

賈思樂完成與哥哥的約定。（電影截圖）

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