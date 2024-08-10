支嚳儀傳做金手指連環出賣龍婷曹敏寶　周吉佩揭背後真相從未質疑

現年43歲的龍婷早前被影到與資深演唱會製作人，現年65歲已婚的丘亞葵約會，更被指到在車廂內激咀，龍婷因此疑遭雪藏。另外，前港姐冠軍曹敏莉親妹曹敏寶（Mable）今年年初爆出疑與《中年好聲音》參賽者人夫梁浩銓搞婚外情，同樣疑被雪藏。近日有報道指支嚳儀是上述連串是非背後的「金手指」，傳她是因擔心地位受威脅而出賣兩人放料。

曾參加TVB節目《中年好聲音》而爆紅的其中一位參賽者43歲龍婷人氣相當強勁。（陳順禎攝）

梁浩銓同曹敏寶傳出有不尋常關係。（mable_cho＠IG）

支嚳儀

昨日 (9日) 無綫的《星光熠熠耀保良》於會展舉行綵排，有份出席的周吉佩在綵排時被問到有傳支嚳儀是「金手指」的傳聞，他直言無質疑過支嚳儀是放料者。周吉佩表示：「無質疑過佢係金手指，都係傳言。」至於可會相信支嚳儀不會搞杯葛？周吉佩說：「我又未去到觀人入微，但係我哋認識呢兩年有好多工作相處機會，好似之前有報道話佢向高層反映，想喺一個節目中同我同組，我一睇就知唔係真既，大家都一齊參與節目都知咩事。」他又謂這些傳聞並不會影響《中1》生的感情，越多風波越團結，又指他們與和《中2》生都很好朋友。

周吉佩昨日（9日）出席《星光熠熠耀保良》綵排指龍婷正在休息階段。（梁碧玲攝）

周吉佩支嚳儀否認集體杯葛曹敏寶。（資料圖片）

有指原定有份演出的龍婷疑因與丘亞葵傳緋聞而被飛出《星光熠熠耀保良》演出名單，昨日並未有見她現身綵排，TVB MUSIC GROUP LIMITED總裁何麗全則透過公關表示龍婷這段時間不在香港，所以不會參與演出。被問到龍婷被飛出《星光熠熠耀保良》一事，周吉佩直言龍婷雖有出席6月舉行的記者會，但他們之後收到歌單時已沒有龍婷的部分，又說知道龍婷正在休息中，有發過訊息去慰問她，對方回覆他說：「搞到大家，唔好意思」。