頂級女神閃現街頭生圖曝光驚人狀態　與男神閃婚閃離緋聞極精彩

現年42歲的韓國女神宋慧喬 (喬妹) 於2019年與宋仲基離婚後，回復單身的生活依然精采，除了忙於拍劇，亦繼續受到各大品牌的喜愛，keep住人氣。宋慧喬前日（8日）以品牌大使身分現身尖沙咀出席品牌專門店開幕活動，由於不設傳媒訪問，所以宋慧喬到場後只需企定定畀大家影靚相，期間亦有派心，閃現90秒後即火速離場。

宋慧喬閃現尖沙咀，好有氣質。（梁碧玲攝）

昨日有網民於社交網分享了在尖沙咀街頭偶遇宋慧喬的短片，並留言寫道：「宋慧喬就這麽從面前走過」，超近距離見到宋慧喬。當時宋慧喬正在前往品牌名店活動途中，原相機之下的她依然十分靚女，真人與上鏡基本上沒有分別，狀態絕佳。她還揮手跟途人打招呼，面露甜笑，盡顯親民友善的一面。

宋慧喬生圖。(小紅書)

宋慧喬生圖。(小紅書)

宋慧喬生圖。(小紅書)

宋慧喬生圖。(小紅書)

宋慧喬生圖。(小紅書)

韓國女神宋慧喬與男神宋仲基於2016年因為拍攝KBS電視劇集《太陽的後裔》而擦出愛火花，展開了一段相差4年的姊弟戀。至2017年10月31日雙宋在群眾的祝福之下正式結為夫婦，成為一時的佳話。可是兩人於2019年6月27日分別發表聲明，親證兩人正在辦理離婚手續，結束了他們這段只維持了一年零八個月的婚姻。對於兩人離婚的原因眾說紛紜，一直惹來各方的揣測，兩人至今亦從未公開交代過離婚原因。宋慧喬亦曾先後與多位男神傳緋聞，魅力驚人。

宋慧喬宋仲基於2019年6月27日宣布離婚，震驚整個娛樂圈。(vcg.com)

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