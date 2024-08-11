前港姐亞軍激罕露面為梁佩瑚慶生　嫁大馬59億富商息影做少奶奶

現年49歲的李嘉慧（Sofie Rahman）曾在1995年參選港姐奪得亞軍及最上鏡小姐，身高178cm的她經名模翁為德推薦下簽約模特兒公司做超模，2005年與馬來西亞金融才俊任偉成結婚後淡出幕前，榮升豪門新抱後幾乎絕跡娛樂圈。不過日前李嘉慧就現身1989年港姐季軍梁佩瑚（Isabel）的生日會，久未露面的她保養得宜，依然氣質出眾！

李嘉慧（Sofie Rahman）曾在1995年參選港姐奪得亞軍及最上鏡小姐。（視覺中國）

婚後淡出幕前。（視覺中國）

日前李嘉慧現身1989年港姐季軍梁佩瑚（Isabel）的生日會。（影片截圖）

日前梁佩瑚舉行生日Party，除了內蒙古富商老公郭雲飛及繼子之外，一向人緣甚廣的她更獲不少好友為她慶生，包括黃百鳴、陳欣健、朱潔儀、梁小冰、陳嘉容、李嘉慧等等，現場更有樂隊助興，眾人飲酒唱歌，玩得非常盡興！而當日李嘉慧身穿花花連身裙現身，雖然已年近半百，但樣貌同身形都未有太大變化，只是多了幾分成熟味道，魅力不減！

日前梁佩瑚舉行生日Party，內蒙古富商老公郭雲飛及繼子都有現身。（影片截圖）

一向人緣甚廣的她更獲不少好友為她慶生，包括黃百鳴、陳欣健、朱潔儀、梁小冰、陳嘉容等等。（影片截圖）

李嘉慧身穿花花連身裙現身，雖然已年近半百，但樣貌同身形都未有太大變化，只是多了幾分成熟味道，魅力不減！（影片截圖）

三人都是港姐出身！（影片截圖）

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李嘉慧出生於香港，擁有四分之一馬來西亞血統，她當年參選港姐入行後只演過一部戲，其後轉戰模特兒界，曾拍攝不少平面及電視廣告。2005年李嘉慧與馬來西亞富商任偉成結婚，據知其老公家族坐擁59億資產，而李嘉慧婚後亦息影，專心做少奶奶，先後誕下三個女兒Valerie、Sylvia和Viola，生活幸福美滿。除了照顧家庭之外，李嘉慧亦有幫老公的廣告公司負責美術設計。2021年李嘉慧復出為TVB拍攝港姐真人騷，身為專業Model兼師姐的她負責教一班候選佳麗行catwalk，即使她已淡出幕前多年，但仍保持超模身形的她一出場就成為焦點，更獲網民大讚：「再選都贏九條街！」

李嘉慧經名模翁為德推薦下簽約模特兒公司做超模。（視覺中國）

2021年李嘉慧復出為TVB拍攝港姐真人騷。（YouTube影片截圖）

身為專業Model兼師姐的她負責教一班候選佳麗行catwalk。（YouTube影片截圖）

台型十足！（YouTube影片截圖）

寶刀未老！（YouTube影片截圖）

分享心得。（YouTube影片截圖）

獲網民大讚：「再選都贏九條街！」（YouTube影片截圖）