58歲李麗珍減磅成功狀態大勇　獲女兒許倚榕激讚：索咗好多

現年58歲的李麗珍（珍妹）與前夫許願育有女兒許倚榕（Annise)，不經不覺Annise都27歲了，遺傳了媽媽優良基因的她，顏值高氣質出眾，更在星二代中有「翻版陳法拉」之稱。今日（10日）母女二人就一同出席活動，吸引大批市民圍觀，Annise在接受《香港01》訪問時，更透露已名花有主，而珍妹亦坦承見過女兒的男朋友。

珍妹帶同女兒Annise一起出活動。（葉志明攝）

減肥成功的珍妹身穿鮮橙色長裙現身，身材瘦削，皮膚白皙，完全看不出已是58歲之齡，狀態非常之好。而女兒Annise則身穿吊帶白色長裙現身，氣質出眾，二人站在一起像極了姐妹。對於母女檔出席活動，問到緊不緊張時，Annise就表示：「媽咪喺度我唔會，都幾輕鬆嘅。」

二人似足姐妹。（葉志明攝）

而提到減肥成功顏值同身材重回巔峰狀態，獲不少網民激讚，李麗珍就表示：「我覺得我開始減肥嘅時候已經下定決心，因為我仲有氣有力，我仲要做好多我嘅作品，所以我要keep fit自己。」她又指辛苦的過程已經過去了。而在旁的Annise都激讚媽媽：「索咗好多。」對於大家讚二人像極了姐妹，珍妹笑言：「客氣啫。」

珍妹完全看不出已是58歲之齡，狀態非常之好。（葉志明攝）

在眾星二代中Annise的顏值相當出眾，問到有沒有興趣加入娛樂圈發展，她二話不說：「暫時嘅工作比較多喺幕後，幕前嘅話都喺social media比較活躍，然後做吓配音片，拍戲方面我都冇咩去訓練呢一方面，（媽媽可以教你喎）佢成日都話唔識教。」而在旁的珍妹表示：「我唔識教人，好戲嘅人好多，我唔覺得我可以教。」態度謙虛，而她亦坦承不太希望女兒入行：「因為我知道辛苦，我做咗咁多年，壓力好大㗎，唔係個個人都承受到。」

Annise相當有氣質。（葉志明攝）

另外，提及感情問題時，Annise亦大方表示已有男朋友：「有嘅，（係唔係從事幕後工作？）呢啲私人嘢。（有冇幾時話考慮結婚？）依家仲年青，所以慢慢嚟，（事業為重？）都係做嘢為先。」而珍妹亦見過女兒男朋友，對男方印象還不錯。