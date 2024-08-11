蔡俊彥唔覺自己流量密碼「一切都係幻覺」 讚連翊希旁述真性情

香港劍擊運動員蔡俊彥(Ryan）早前因主持奧運節目而成為網上流量密碼，今日(Ryan ）同埋連翊希（Coco）、顏米羔、陳蒨葶、女團VIVA齊齊出席祝捷派對。

Ryan 話想同意大利教練一齊食pizza ，又打算叫要張家朗請食飯。（梁碧玲攝）

問到是否趁人氣急升掘金，Ryan 笑言「少少」又話唔係咁多人識自己，所有嘢都係幻覺。Coco由於同樣有奧運節目主持，所以未有機會欣賞Ryan 嘅主持功力、但亦有聽聞對方嘅風趣，為此，Ryan表示：「我有睇佢，因為我俾人話嘛，咁要檢討自己嘅表現，所以有睇友台嘅直播參考下。」Ryan 表示自己本身係運動員，會想展現大方得體一面，但要在鏡頭前展現真實一面確係有難度，所以十分佩服Coco 嘅真性情。

Coco喺主持期間，曾因為港隊男子重劍運動員發聲而哽咽，Coco為此表示：「有啲人覺得真情流露無問題，有啲人覺得可以收返埋少少，呢個過咗去，如果有機會⋯⋯雖然希望下一屆唔會再做，因為我係會比緊賽，但如果做都希望會有進步，但其實真情流露真想大家運動員知唔係為嗰刻開心，而係背後付出好多嘢，所以自己當下咁感觸。」

蔡俊彥今日孖住連翊希出席活動，不過一叫Ryan 派心佢就表現尷尷尬尬，十分好笑。（梁碧玲攝）

而對於網友提議做綜藝，Ryan 坦言唔係特別想，但如果時間許可都會考慮，他解釋今次旁述對確係令自己嘅表達有幫助，令他教小朋友時可以更清晰，而對於被昔日大學室友呂爵安（Edan）笑「Kai」，Ryan就話：「我一百Kai佢五十Kai」，但隨即又改口自己Kai啲，仲呼籲大家追捧Edan 。「開頭有批評嘅聲音嘅時候時。佢都有send 訊息俾我叫我唔好理會，但今次都係一個好好嘅學習。」