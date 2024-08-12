92歲圈中活寶貝介紹先人豪宅網民反應兩極　曾透露已安排好身後事

「家有一老如有一寶」，現年92歲的「修哥」胡楓絕對是娛樂圈的一個活寶貝，繼奪得「第41屆香港電影金像獎終身成就獎」，今年再獲政府頒發「銅紫荊星章」，讚揚他對業界和社會的貢獻。

胡楓於第 41屆香港電影金像獎上獲頒「終身成就獎」，到後台表示會與家人慶祝。（陳順禎 攝）

修哥早前榮獲銅紫荊星章。

胡楓的《修哥無限楓騷演唱會 2024》星光熠熠。

雖然年過90，但修哥依然非常精靈，除了不斷打破最高齡藝人舉行紅館演唱會的紀錄外，也與時並進，近年積極經營其社交平台的「修哥萬花筒」，做埋KOL，非常厲害。近日，修哥更百無禁忌，在社交平台分享他為骨灰龕賣廣告的片段；片中修哥穿上灰色西裝、紅色領呔，精神奕奕，坦然自若向大家介紹各式各樣的骨灰龕，當中更用上「優雅」、「優美」、「堂皇」等字眼，形容身後「靈位」就像豪宅一樣，待先人入住後會很開心和安樂，可見他早已開透生死，毫不忌諱。

修哥近日在他社交平台的「修哥萬花筒」中，分享他為骨灰龕賣廣告的片段。（小紅書）

修哥百無禁忌。（小紅書）

對生死非常豁達。（小紅書）

修哥自己也感慨的留言說：「沒想到骨灰龕都可以這麼新潮！在這個世界裡面，樣樣東西都是日新月異的，例如現在的一些人工智慧等科技。現在連骨灰龕都很進步！實在令人大開眼界！」

修哥介紹各式各樣的。（小紅書）

修哥介紹各式各樣的。（小紅書）

修哥介紹各式各樣的。（小紅書）

修哥介紹各式各樣的骨灰龕。（小紅書）

雖然由修哥接拍此廣告可見他已將生死置之度外，但網民對此反應藝人兩極，有網民覺得不吉利：「大吉利是，有無搞錯，揾修哥賣呢D廣告」、「修哥，這個老人家真不合適，下次不要接這些節目啦」；也有網民欣賞修哥對生死的豁達：「修哥心態好好」、「可能佢好坦然面對死亡，遲早有個一日個啦，提早同自己骨灰穩個去處，都無問題啊」、「修哥介紹得好好」、「思想心態比好多年輕人都開放，怪不得修哥咁健康活力」。

網民反應兩極。（小紅書）

網民反應兩極。（小紅書）

網民反應兩極。（小紅書）

其實，修哥早前已百無禁忌應邀出席私營骨灰安置所開幕禮，並透露早已為自己作好打算，百年歸老後會與亡妻呂永荷的骨灰放在一起，可見修哥不但演藝事業成績亮麗，對太太也一往情深，始終如一，絕對是絕世好男人。

修哥已和家人商量好，自己他日百年歸老後，將與亡妻呂詠荷合葬。（陳順禎攝）