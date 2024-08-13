安樂戰場｜唐麗球戲中遭摸胸 大爆余倩雯「假戲真做」傳聞真相

慧妍雅集一班港姐成員今（12日）現身中環舉行慈善月餅義賣賀中秋活動，吸引不少民眾圍觀。而1984年港姐季軍唐麗球（Joan)亦有現身，在接受《香港01》訪問時，提到其早年拍攝的電影《安樂戰場》近年屢受內地網民關注及討論。對於戲中有一幕女演員余倩雯被強姦戲，有傳聞指是假戲真做，對此她表示：「照我所知唔係囉。」

慧妍雅集一班港姐成員現身中環舉行慈善月餅義賣賀中秋活動。（葉志明攝）

Joan身體力行支持慧妍活動，果然愛心滿滿，而受訪時問到義賣月餅有否要達到甚麼成績目標時，她表示：「其實冇㗎，我哋盡力去賣囉！我哋琴日已經喺呢度擺檔，銷售情況都唔錯。（有冇叫親戚朋友買？）有呀，全部買晒㗎啦，我哋填表格一group已經買咗。」

唐麗球一早已叫親朋好友支持慧妍活動。（葉志明攝）

拆解《安樂戰場》假戲真做傳說

而提到她26歲時拍攝的電影《安樂戰場》近年廣受內地網民關注，戲中一些大膽情節更經常在抖音出現，更其中有一幕余倩雯被強姦的戲份更遭到瘋傳，而有傳這一幕戲是假戲真做，最終導致她情緒崩潰，唐麗球就表示：「唔係大家講到咁嚴重，照我所知，因為當時清場嘅，得導演同埋攝影師喺入面，我哋所有演員都冇得入去。我當時聽返嚟就冇大家講到咁嚴重，所以我都唔係好清楚。（有指女演員拍畢後情緒崩潰喎）正常嘅，我都睇到佢哋完咗之後，唔係淨係嗰個女仔，嗰位男士嘅菲律賓演員，佢都情緒好波動，因為嗰場戲導演講咗要真實去做，好似話一take過，所以演員有呢啲情緒係唔奇怪。（事後你有冇安慰余倩雯？）當時都有嘅，但通常我哋做演員係咁，要俾啲時間佢靜止，之後佢都好似好快入咗房間休息，因為大家都專業嘅，我相信佢係接受。」

《安樂戰場》近年屢受內地網民關注及討論。（影片截圖）

Joan表示當時拍攝強姦戲份的男女演員情緒都有崩潰的。（葉志明攝）

曾志偉導演專業

唐麗球亦透露其實在拍攝那一場戲時，菲律賓演員都有哭出來：「志偉導演專業嘅，攝影師專業嘅，演員專業嘅，就算個菲律賓演員都係好專業，所以我相信大家都好明白劇情需要，菲律賓演員都喊，我真係見到㗎，因為佢自己係天主教，可能佢覺得做咗一場咁嘅戲，可能對嗰個女性有粗暴行為，咁佢自己都內心可能有啲唔舒服。」續再次強調戲中不是假戲真做：「照我所知唔係囉。」揚言導演是有與演員溝通的。

《安樂戰場》由曾志偉執導。（資料圖片）

菲律賓男演員專業

在戲中Joan亦有一幕被男演員撫摸胸部，問到事先有沒有做足安全措施，她二話不說：「有呀，成個碗擺落去咁滯，個位演員係好斯文嘅演員，大家溝通得好好，都知道嗰個位置係喺邊度，佢係接觸唔到我囉，所以我覺得佢呢個演員係一個唔係亂嚟嘅演員，係好有道德嘅演員。（拍攝前知唔知道劇情需要？）知啲唔知啲，導演有問我你接唔接受到，我覺得呢部戲係好認真嘅製作，同埋都唔係去賣弄色情，所以我接受。（當年自己拍攝尺度可以去到邊？）見唔到重要部位我都覺得OK，（三點不露）係啦！」

Joan被男演員撫摸胸部。（影片截圖）

續問到當年拍攝如此暴力激情的電影，擔不擔心港姐形象，她強調：「唔會，因為我已經係一個演員。」而她亦承認《安樂戰場》是她從演以來印象最深刻的電影，可謂是代表作。