吳千語嬲爆呢位好姊妹拒邀出席婚禮？　疑因失言結怨35歲天王舊愛

現年30歲的吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）近日在意大利補辦盛大浪漫婚禮，女神終封盤成功擠身上流社會。婚禮舉行後短短數日，網民已找出「花生位」，例如疑似吳千語父母婚禮照中竟意外神隱，吳千語亦未有按照傳統拖實父親的手出場，被網民寸爆女兒出嫁仍不能露面。

吳千語﹑施伯雄在意大利舉行婚禮。（IG/@karena_ngs）

意大利婚禮相當華麗。（吳千語微博圖片）

近日再有人發現，吳千語好姊妹、台灣天王羅志祥舊愛周揚青竟不見現身婚禮。去年2月吳千語和周揚青齊齊為時尚網站拍片，更互相為對方配搭服飾，大曬好感情。期間周揚青突然爆吳千語是「已婚女士」，後要吳千語經理人出面澄清，同年12月吳千語正式與施伯雄註冊結婚。

而失言的周揚青在今次婚禮不但失去蹤影，也不如其他缺席閨蜜，如Janice Man（文詠珊）、阿Sa（蔡卓妍）一樣發文祝福吳千語，疑早已因事結怨，被一向注重私隱的吳千語飛出好友名單！

吳千語與好友周揚青一起為時尚網站拍片。（影片截圖）

周揚青去年突然爆出吳千語已婚。（網上圖片）

周揚青去年突然爆出吳千語已婚。（網上圖片）

周揚青社交網不見祝福吳千語結婚。（IG圖片）

有網民發文指：「就是個蹭明星流量的 何超蓮吳千語都沒有邀請她 但是她在微博上營造出一種何超蓮吳千語都很喜歡和她一起玩的樣子 好好笑」。另有人留意到，何猷君稱與吳千語是認識十年的老朋友，並曾一起拍攝內地綜藝節目《愛的修學旅行》，今次何猷君及奚夢瑤同樣未見出席婚禮，使網民猜測不斷。

周揚青冇影？（微博@周揚青）

阿嬌與周揚青是好友。（微博@鍾欣潼）

胡杏兒專程前往出席吳千語施伯雄婚禮！（IG圖片）

陳瀅曬出到巴黎旅行的照片。（小紅書）

Janice Man都發文祝福吳千語。（IG@janice_man）

吳千語施伯雄意大利補辦婚禮。（網上圖片）

吳千語分享拍攝花絮。（抖音）

吳千語分享拍攝花絮。（抖音）

吳千語分享拍攝花絮。（抖音）

吳千語分享拍攝花絮。（抖音）

吳千語分享拍攝花絮。（抖音）

吳千語分享拍攝花絮。（抖音）