法證先鋒6第2集劇情｜蔡潔又有大膽場面 出浴戲＋被虐戲超震撼

法證先鋒6第一集回顧：

法證部高級化驗師黃宗澤和王敏奕在日本舉行婚禮，度過愉快時光，詎料波折橫生。網絡主播凌詩蕙（趙璧渝飾）在荒廢工廠大廈發現屍體，證據顯示死者黃樹森由天台墮下，插穿帳篷再跌在垃圾箱旁，似乎是因欠債自殺。但程朗（林正峰飾）發現屍體伏屍位置與物理學理論有出入，而蔡潔在為死者黃樹森再次檢驗屍體時亦有新發現。黃宗澤發現假人的伏屍位置並不對，於是叫林正峰親身進行實驗。黃宗澤叫林正峰示範在天台助跑飛到對面樓，結果發現，有可能有另一具屍體未被發現。

黃宗澤和王敏奕在日本舉行婚禮。(影片截圖)

關禮傑2.0？(影片截圖)

法證先鋒6第二集劇情：

趙璧渝在發現屍體後懷疑生病，於是走到蔡潔家暫住數天，經蔡潔檢查體溫後認為她沒有生病，於是開解她。但蔡潔指自己是法醫，不會為在生的人看病，所以她就拿出酒來與趙璧渝聊天。蔡潔走到浴室洗澡，鏡頭一轉發現她身上有多條傷痕，然後就湧現一段段痛苦的回憶，原來是這個人在蔡潔身上劃下一道道的傷痕，到底這個人為何要在蔡潔身上劃下一刀又一刀？

蔡潔走到浴室洗澡。(影片截圖)

鏡頭一轉發現她身上有多條傷痕。(影片截圖

原來是這個人在蔡潔身上劃下一道道的傷痕。(影片截圖)

到底這個人為何要在蔡潔身上劃下一刀又一刀。(影片截圖)

黃宗澤認為天台墮樓案的案情殊不簡單，進行測試後證明他的推斷的確有可能！警方接報，貨車司機在車斗內有重要發現，與天台墮樓案有關，隨著更進一步的發現，謎團逐步解開。林正峰與方凱欣（戴祖儀飾）找到有關另一個死者的死亡原因，原來是因為吸食了毒品而產生幻覺，以為自己在玩極限運動，以致失足跳落垃圾車，再被割斷手掌。

警方接報，貨車司機在車斗內有重要發現。(影片截圖)

林正峰與方凱欣（戴祖儀飾）找到有關另一個死者的死亡原因。(影片截圖)

黃宗澤與王敏奕的弟弟霍寶樂（馮皓揚飾）在家中的露台用天文望遠鏡觀星，鄰居苗娜娜（蔣祖曼飾）是位國際知名模特兒，她懷疑二人偷拍自己。於是派經理人向二人發出警告，豈料，二人根本不認識蔣祖曼是誰，鬧出不少笑話。

黃宗澤與王敏奕的弟弟霍寶樂（馮皓揚飾）在家中的露台用天文望遠鏡觀星。(影片截圖)

鄰居苗娜娜（蔣祖曼飾）是位國際知名模特兒。(影片截圖)

蔡潔發現死者黃樹森生前曾被毒打，袁偉豪與手下亦查到不少線索。探員王靜（阮嘉敏飾）與喬偉斌（馬貫東飾）往找財務公司的老闆陳勝飛（楊證樺飾）協助調查，楊證樺反抗，馬貫東遇襲受傷。袁偉豪趕到醫院以為馬貫東受重傷，更以為他失救，但原來馬貫東只是受輕傷，只需觀察一會便可出院。

探員王靜（阮嘉敏飾）與喬偉斌（馬貫東飾）往找財務公司的老闆陳勝飛（楊證樺飾）協助調查。(影片截圖)

袁偉豪趕到醫院以為馬貫東受重傷，更以為他失救。(影片截圖)

蔡潔突然覺得身體不適，身上的止痛藥亦已經吃完，她見附近有一間診所仍然營業，於是走進去看醫生。但在門口突然卻步並震驚的看着裡面，有一位令蔡潔充滿陰影的人坐在裡面，勾起了她的一段恐怖回憶。到底這個人是誰，與當日在身上劃下一道道傷痕的又是否同一個人？

蔡潔突然覺得身體不適。(影片截圖)

有一位令蔡潔充滿陰影的人坐在裡面，勾起了她的一段恐怖回憶。(影片截圖)

到底這個人是誰，與當日在身上劃下一道道傷痕的又是否同一個人？(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)