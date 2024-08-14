失婚女星轉戰保險界風騷曬長腿出席頒獎禮　改名轉運事業再衝刺

現年47歲的康子妮自2020年與林曉峰（阿Lo）離婚後，重新出發，投身保險界，更連續4年成為百萬圓桌會（MDRT）會員，成績亮眼。日前康子妮所在的保險公司舉行頒獎典禮，業績彪炳的她獲得多個大獎，她在IG分享喜訊：「今日種的種子，他日會收成，只要努力，一定有回報。努力不是單單為自己，還有為別人的生活帶來保障。」

林曉峰和康子妮結婚18年一直恩愛，2020年突然宣布離婚。（IG@Ahlo）

林曉峰與康子妮育有兩子林寶及林熙。（IG@Ahlo）

康子妮近年投身保險界。（IG@ukelily）

更連續4年成為百萬圓桌會（MDRT）會員，成績亮眼。（IG@ukelily）

分享心得。（IG@ukelily）

康子妮所在的保險公司舉行頒獎典禮，業績彪炳的她獲得多個大獎。（IG@ukelily）

相中所見，康子妮不但再次成為百萬圓桌會（MDRT）會員，據知普通會員等級的要求佣金要達約44萬元，有效保費約178萬元，年收入達約77萬元，更奪得「傑出分行經理大獎」！而康子妮亦精心打扮出席頒獎典禮，身穿銀色Bling Bling西裝襯短褲的她打扮幹練，更激罕大曬長腿，相當吸睛，不少粉絲都留言祝賀，更有網民笑言：「香港小姐冠軍」。

頒獎典禮。（IG@ukelily）

奪得「傑出分行經理大獎」。（IG@ukelily）

激罕大曬長腿！（IG@ukelily）

相當吸睛。（IG@ukelily）

獲獎。（IG@ukelily）

康子妮與林曉峰曾是圈中公認的模範夫妻，婚後康子妮淡出幕前，專心相夫教子，但2020年兩人突然宣布離婚，震驚各界。而康子妮回復單身後，更轉換跑道投身保險界，短短一個月就成為Top Sales，三個月後拿下百萬圓桌，收入亦水漲船高，成功轉型成為事業女強人！作為斜槓族的康子妮亦瓣數多多，除了保險之外，一向唱歌了得的她更是容祖兒的演唱會班底之一，主要擔任和音的工作，到不同地方登台。早前康子妮更為事業改名重新出發，現名為康滎舫，她曾透露是找師傅改名，五行欠水，所以改名轉運。

唱歌了得。（IG@ukelily）

康子妮是容祖兒的御用和音。（IG@ukelily）

演唱會班底之一。（IG@ukelily）

好Friend！（IG@ukelily）

康子妮亦曾為鄭伊健演唱會擔任和音。（梁碧玲攝）

仲有演奏長笛！（IG@ukelily）

好媽媽！（IG@ukelily）