57歲前港姐冠軍被捕獲着三吋高踭鞋街拍　皮膚白滑狀態極佳

現年57歲的前港姐冠軍陳法蓉出道多年仍然保持纖瘦的身材，保養得宜，外表相當年輕，近年她長居內地發展，更在當地買樓置業，不過依然堅持每年都會拍攝電視劇，今年一月她憑劇集《一舞傾城》演「沙律媽」入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》大灣區視后最後五強，而現在她又正忙於在內地開工拍攝TVB劇集《刑偵12》。最近有網民在小紅書分享較早前巧遇陳法蓉現身於香港街拍，意外曝光她私底下的打扮穿着，以及57歲最新容貌。

陳法蓉曾憑劇集《一舞傾城》演「沙律媽」入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》大灣區視后最後五強！（《一舞傾城》劇照）

有網民在小紅書分享較早前巧遇陳法蓉現身於香港街拍。（小紅書截圖）

陳法蓉着上三吋高踭鞋街拍

照片中可見陳法蓉當天身處於德輔道中鄰近的電車站附近，當天她在大熱天時身穿一件厚外套，更一度着上三吋高踭鞋走到街頭，由女友人負責拍攝，在拍攝期間陳法蓉露出燦爛的笑容，看起來心情相當不錯，而細看她的五官皮膚白滑，精神狀態極佳，不愧是圈中的大美女之一。

陳法蓉在大熱天時身穿一件厚外套，更一度着上三吋高踭鞋。（小紅書截圖）

陳法蓉露出燦爛的笑容，看起來心情相當不錯。（小紅書截圖）

另外她日前回港出席活動透露較早前正在內地開工拍攝《刑偵12》時受傷，她說：「啱啱最近有一次拍個陣跌親，兩隻耳仔嘅耳石一齊跌咗落嚟，我起初冇聽過呢個病叫耳石脫落，感覺好似天旋地轉，拍緊都冇辦法返嚟睇醫生，搞咗三日後先返嚟睇醫生。」她繼續指目前已完全康復。

陳法蓉最近與向海嵐出席活動，她向傳媒透露拍攝《刑偵12》時受傷。（葉志明攝）

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