才子徐緣向前港姐求婚成功　前妻曾斥小三破壞婚姻：拆散我的家

以女兒名字「徐緣」做筆名的徐俊文，4年前被前妻揭曾2度出軌，戀上前港姐鍾溥敏，怒斥小三「拆散我的家」。幾年過去原來2人一直甜蜜，近日徐緣更在瑞士美景之下，向鍾溥敏浪漫求婚，未婚妻亦大讚：「徐生果然多橋。」



Mandy（左）在徐緣（右）旗下媒體工作，並被指搭上已婚的男方，在新聞爆出後1、2年，兩人仍是工作夥伴，Mandy不避嫌貼合照。（mandymoonly@Instagram）

作家兼廣告人徐俊文，被疑似元配在網絡大爆先後與「青山不墨」賴碧琪及前港姐鍾溥敏有婚外情。（FB／徐緣）

鍾溥敏是09年香港小姐，躋身10強，並獲得「最佳首飾演繹獎」。（視覺中國）

鍾溥敏讀大學時，曾去無綫新聞部擔任實習記者，但其後曾表示覺得港聞太悶，體育版較適合自己。（資料圖片）

鍾溥敏有份參與《梅艷芳》電影，在戲中為古天樂帶位及斟茶，她更把這輯劇照在社交平台置頂。（IG：@mandymoonly）

鍾溥敏身材相當好。（IG：@mandymoonly）

鍾溥敏身材相當好。（IG：@mandymoonly）

現年39歲的鍾溥敏曾經參與2009年度香港小姐競選，並獲得最佳首飾演繹獎，曾於無綫和有線擔任過主持、主播，並與徐緣一起擔任悶電視節目《沉悶偵探社》的主持。2019年徐緣太太發文直斥：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家」，被揭發出軌鍾溥敏後，徐緣決定棄用女兒的名字「徐緣」做筆名，改回真名徐俊文。

Mandy與徐緣情人節高調放閃，她於社交網大曬玫瑰花和冧爆卡仔，男方叫她Honey。（Instagram：mandymoonly）

與徐緣一起主持《沉悶偵探社》。（網絡截圖）

與徐緣一起主持《沉悶偵探社》。（YouTube截圖）

鍾溥敏徐緣不時放閃。（IG：@mandymoonly）

鍾溥敏徐緣不時放閃。（IG：@mandymoonly）

鍾溥敏徐緣不時放閃。（IG：@mandymoonly）

相隔4年，鍾溥敏在IG興奮宣布「徐緣」於瑞士求婚成功，稱對方於瑞士Iseltwald布里恩茲湖邊一條小橋，《愛的迫降》玄彬初遇孫藝珍的地方，以白馬王子Look下跪求婚，她聲震震秒回yes I do，全程只用1-2分鐘：「男女主角嘅性格南轅北轍，好似我倆咁大纜都扯唔埋，好多難關，好多妥協，非常多耐性同體諒 。計劃求婚日毛毛細雨，翌日我即興建議重遊，景觀截然不同，係「聖誕卡式白式小鎮」呀！幾時都話計劃追不上變化～😆多謝你想盡辦法令我開心。徐生果然多橋，非常難忘。🥰♥️」

徐緣在瑞士向鍾溥敏求婚。（IG：@mandymoonly）

徐緣在瑞士向鍾溥敏求婚。（IG：@mandymoonly）

徐緣在瑞士向鍾溥敏求婚。（IG：@mandymoonly）

徐緣在瑞士向鍾溥敏求婚，大讚：「徐生果然多橋。」。（IG：@mandymoonly）