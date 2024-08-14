日本地震｜裕美日籍父親失聯半個月　不顧警報急飛福岡尋父

日本宮崎縣對開海域上周四（8月8日）發生7.1級地震，日本氣象廳發出「巨大地震」警報估計未來一周將會發生大規模地震的機率非常高，強度可能達6級或以上。裕美選擇此時刻飛到日本福岡，擔心日籍父親安危決意千里尋父。



裕美不理地震警報飛到日本福岡，擔心日籍父親安危決意千里尋父。（IG：@wadahiromi）

裕美與日籍父親失散廿年。（IG：@wadahiromi）

裕美自小跟母親相依為命，父女失散逾20年，至去年她才透過社交媒體成功找到父親和田具久。但近2星期與爸爸失聯，加上日本地震警報，裕美不顧男友林作反對決意隻身到福岡尋父。網民叮囑她萬事小心，亦有人叫她不要出發，但她回覆︰「我過去為咗我阿爸，無嘢比家人重要。」、「佢（林作）擔心又唔陪我，佢得個嗌字。我老竇喺嗰邊。」、「我更愛我爸」、「放心，我能力比一般人高。我爸要緊。」

林作勸女友裕美勿赴日本不果。（IG：@jolamchok）

裕美8月12日飛赴日本福岡。（IG：@jolamchok）

裕美直言爸爸最重要。（IG：@jolamchok）

幸好，林作代女友更新狀況，表示：「最新消息：@wadahiromi 已尋回父親」，讓大家放下心來。裕美接受傳媒訪問，表示跟爸爸這次失聯了2星期，找到父親後才知道他因身體不適，沒有外出交電話費，導致電話服務被Cut。爸爸見女兒突然出現好驚喜，她安排好一切，包括買了糧食與物資等。不過爸爸和其他日本民眾一樣，很習慣應對地震，不太害怕，在福岡亦未見搶購物質的情況。