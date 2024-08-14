中年好聲音｜梁浩銓疑被債主爆欠債超過80萬　終認衰：之前做錯咗

現年38歲的曹敏寶（Mable）憑參加《中年好聲音》而為人熟悉，可惜今年年初爆出疑與人夫梁浩銓有婚外情而被公司雪藏。有指梁浩銓跟TVB解約後，繼續經營其音響工程公司的生意，但近日竟然傳出被疑似「債主」公開「追數」。

今年年初曹敏寶爆出疑與人夫梁浩銓有婚外情而被公司雪藏。（IG圖片）

兩人當時經常不避嫌拍攝甜蜜照片。（IG圖片）

同樣已婚的曹敏寶和梁浩銓今年年初疑爆出婚外情後，兩人先後為事件解畫，曹敏寶稱得到老公的信任和全力支持。而梁浩銓當時坦承與懷孕太太因夫妻問題暫時分居，潛水數月後就澄清與太太早已和好如初，只是太太不喜歡他做幕前。不過近日梁浩銓再度是非纏身，有疑似「債主」踩入《中年好聲音》的FB粉絲討論區公開「追數」。

梁浩銓被疑似「債主」踩入《中年好聲音》的FB粉絲討論區公開「追數」。（Facebook圖片）

疑似「債主」在討論區撰長文指梁浩銓欠債累累：「中年好聲音第一屆第十二強梁浩銓欠本人數萬，本人誤墮梁浩銓音響工程投資陷阱，已多次追討不果，由年頭年三十晚開始追討，連二月中幫佢番咗兩日Part Time嘅人工都無出，嗰度每日番咗12個鐘，直到現在足足三個月仍未能追討，梁浩銓用咗好多藉口不還錢，經常用轉頭入、戶口被凍結、網上銀行用不到為藉口。」疑似「債主」續稱：「我開頭以為佢剩係欠我一個人錢，原來唔係，佢開咗債主群組，加晒佢欠人錢嘅債主入去（包括我），欠嘅數目超過80萬，但一蚊都無還過畀我哋，我哋成班苦主，搵極佢都搵唔到，佢剩係識得逃避，我之前已經爆過佢欠款嘅事，佢喺被訪問中話會處理，但到而家無處理過。」

不過梁浩銓似乎沒有因欠債心情受影響，上周開心慶祝生日。（IG圖片）

疑似梁浩銓亦有回應債主，他表示曾有逃避但現時會承擔問題：「感謝大家，同大家講聲對唔住，我之前做錯咗，但希望大家高抬貴手，而更加希望我可以儘快解決咗呢個問佢。」其後相關的追數帖文已被刪去，梁浩銓回覆傳媒時直認欠債，並透露總數比80萬還要多，更指自己有跟債主們協商，整不斷工作去填補款項。