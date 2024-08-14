TVB準視后透露當初吃素原因　鼓勵細佬外闖9字豪言獲封世一好家姐

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）及范莎莎（Zaza）主持的TVB Plus（82台）飲食節目《美食新聞報道》。明晚（15日）登場的「星級情報員」是高海寧（高Ling），為觀眾推介心水絕密餐廳。她以《新聞女王》角色「許詩晴」亮相，介紹中環的素食餐廳，蔡景行（行仔）以路人甲身份出現入鏡。原來高Ling曾經是素食者，所以她推介的素菜餐廳，必然有一定份量。

高Ling以《新聞女王》角色「許詩晴」亮相。

高Ling以《新聞女王》角色「許詩晴」亮相。

高Ling帶住行仔在第一間素菜餐館試食了素食手撕雞、素漢堡扒芝士漢堡及素巴東牛肉配椰漿飯。他們猛讚三道菜無論在味道跟口感，跟葷菜版十分相似，不過怕辣的行仔，在食到超辣的素巴東牛肉時，就要猛喝水止辣。

今集「星級情報員」高Ling。

曾是素食者的高Ling帶行仔到中環食齋。

高Ling透露當初吃素的原因，是有段時期個人比較混亂，很多事想不通︰「迷茫到唔知點算，我需要求助一啲嘢，試下食素食咗之後發覺個心無咁慌張，會平靜返落嚟，嗰人定好多。」到近年已經重新開始吃葷，原來是因為一味餸--叉燒，高Ling解釋︰「有一日忽然好想食叉燒，身邊朋友問我到底為咗乜嘢去食素呢？諗諗下其實無㗎，無限定時間，純粹覺得嗰下我需要，我就食，呢個moment我覺得好番，所以食返肉。」她認為食素是一種生活態度，想清理一下細胞的人，可以嘗試一下。

曾是素食者的高Ling帶行仔到中環食齋。

曾是素食者的高Ling帶行仔到中環食齋。

下一站二人來到一間標榜fine dining的素食餐廳，分別點了欖菜螺絲卷、蒲燒素卷海藻及甜品芭樂紫蘇聖女果。交談期間高Ling不期然談到自己的弟弟，她笑說︰「同你食飯好似帶咗細佬出街咁，佢又好鍾意食肉，我當然尊重佢。我成日同佢講你人生都未開始，可以試唔同嘅嘢，鍾意做乜都得，你去試啦。後生可以有好多犯錯機會，重新嚟過。你唔使養家，有我喺度。」果然是「世一好家姐」。身邊的行仔非常認同表示︰「家人都係咁同我講，所以我而家先坐咗喺度。」

高Ling再帶行仔試fine dining素食。

高Ling再帶行仔試fine dining素食。

世一好家姐高Ling鼓勵細佬不斷去試。

高海寧與弟弟感情要好，弟弟當年雙學士畢業，做姐姐的當然有出席見證。（IG圖片）

此外，伍倩彤（Gillian）介紹一間聲稱是全港首間刀削麵店，推介一款芫荽刀削麵，是芫荽控必食。對於芫荽只有喜歡與否，中間沒有妥協的餘地。

Gillian介紹聲稱為全港首間開業的刀削麵。