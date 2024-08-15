56歲《大時代》楊羚婚後淡出現幸福肥　近照清減些少仍見娃娃臉

現年56歲的楊羚，過往憑住童顏和乖巧樣子，經常在劇集中飾演御用細妹角色，在神劇《大時代》中飾演劉青雲妹妹方敏，遭陶大宇飾演的丁益蟹強姦完再生性病，再被「丁蟹」鄭少秋在法庭當眾羞辱，回家發現大廈被貼滿自己醜事的街招，最終她崩潰尋短，慘情度不輸「玲姐」藍潔瑛，睇到觀眾心都碎。

《大時代》中方家三姊妹中，以楊羚飾演的方敏純品又怕事。（劇照）

楊羚在《大時代》中的遭遇超慘情，也成了她的代表作。（劇照）

楊羚在庭上被「丁蟹」公開羞辱。（劇照）

受盡凌辱的方敏崩潰奪門而出，從12樓一躍而下，至今翻看仍令人心碎。（劇照）

楊羚曾參與《義不容情》演出。（劇照）

2000年楊羚與圈外老公結婚，育有一子一女，由於她演出必須獲得老公批准，所以婚後專心相夫教子做少奶，只偶然客串港台節目或做主持，甚少曝光。楊羚婚後展現富態，19年她復出為開電視拍攝烹飪節目《30分鐘大放餸》，亦有透露「幸福肥」生活，笑說：「老公喜歡在家吃飯，始終是自己地方，想怎樣都可以。我們亦會不時邀請鄰居朋友一起來開大食會、BBQ等等。我亦喜歡與兩位小朋友一起下廚，不怕肥多一點點，最緊要生活輕鬆、愉快。」

楊羚婚後專方相夫教子，照顧兩個仔女，要接幕前工作亦必須問准老公。

2015年，TVB重播《大時代》，楊羚與劇中家姐吳詠紅一同接受港台訪問。

楊羚2019年曾復出為開電視拍烹飪節目，圓碌碌有福氣，她常常與仔女下廚，也表示家人食得開心的話，肥也不緊要。

楊羚（左二）前幾年為劉美娟慶祝生日。

不過至今她已4、5年冇出現在螢光幕上，只能透過其他圈中人的飯局相才找到她的身影，如2020年，她曾與好友劉美娟慶祝生日，而近日她就相約韓馬利（Mary姐）為牧師慶祝生日，Mary姐留言：「屬靈爸爸解牧師生日快樂，願神繼續保守，祝福你❤️得閒」楊羚容貌身型比幾年前沒怎麼變，留了長髮的她甚至比幾年前圓碌碌更顯瘦。雖然她已56歲，不過打扮仍十分年輕青春，身穿韓國潮牌「MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD」的T恤配牛仔褲，仍然「娃娃臉」的她說不定可以跟女兒交換衫著。

近日楊羚（右一）與韓馬利為牧師慶祝生日，楊羚身穿的竟然是韓國少女潮牌。