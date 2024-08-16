35歲蔡潔與王宗堯拍過半年拖　突然失蹤分手再被電影人爆放飛機

35歲蔡潔在2014年電影《香港仔》，與現任無綫（TVB）總經理曾志偉埋身肉搏的一場戲為人熟識，戲中她看似幾近全裸，大尺度與曾志偉在客廳大膽肉搏，相當逼真，至今在網上搜尋「蔡潔」關鍵字，仍會出現「香港仔」的相關搜尋。

蔡潔。（資料圖片）

打「蔡潔」仍會出現「香港仔」相關搜尋。（YouTube圖片）

說起蔡潔，大家一定會想起其前男友王宗堯。當年蔡潔曾與王宗堯拍拖約半年，發展迅速，更會不時一齊過夜，曾分享在浴室曬恩愛照片。可惜感情來得快去得快，當年王宗堯突然發文指：「First day back！三個月，一些些改變了，有些東西已經返唔到轉頭。」疑暗示感情狀態的轉變。蔡潔接受訪問直認分手，又指雙方聚少離多，並稱兩人相處與溝通時間少了。

蔡潔於處女作《香港仔》就搏到盡與曾志偉肉搏。（電影截圖）

王宗堯曾上節目《杜汶澤食住上》，他透露蔡潔突然消失一段時間，連訊息都不回覆，看新聞始知「被分手」，深感無奈。後來杜汶澤也爆蔡潔大鑊，指蔡潔曾答應接拍他的電影，連造型都試了，當時她更對杜汶澤表現崇拜，「好似見到王家衛咁嘅樣呢！」可是開鏡前4天突然告知要臨時辭演，杜汶澤更稱蔡潔辭演理由是「驚影響內地市場」，之後卻火速與王宗堯拍拖，故杜汶澤恭喜王宗堯分手：「我好唔妥佢！」

據知王宗堯是由第三者口中告知自己被分手，深感無奈，其後他暗示過蔡潔無故失蹤，上節目時更透露被分手感覺莫名奇妙。（資料圖片）

蔡潔是王宗堯前度。