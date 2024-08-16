前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　整容後嫁金融才俊穫美滿愛情

現年49歲的前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）突然自揭今年乳癌復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺，正接受化療，積極面對，令人心痛。吳忻熹入行後曾擔任節目主持與電影拍攝等，惟一直星途平平未有太大突破。她曾與蘇民峰為有線電視主持風水節目《「峰」生水起精讀班》，有指她曾被蘇民峰指鼻型剋夫。

吳文忻（現名吳忻熹）近日正接受化療，消瘦不少。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）近日正接受化療，消瘦不少。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）不時在IG分享家庭生活。（IG：@nat_ng_nat）

吳忻熹之後於2006年獲蕭定一旗下的美容公司邀請，收取一百萬的酬勞接受六項整容手術，成為香港首位整形明星代言人。當時她到韓國接受祛斑療程、臀部及腰部溶脂手術、削骨勾鼻手術、注骨膠原豐唇及從手臂和大腿抽脂注入額頭，又在下巴、眉頂、下顎及眼角注射肉毒桿菌。整個過程被媒體大肆報道，引起網民爭議。

吳忻熹成為整容代言人後知名度大增，改善了蘇民峰曾指剋夫的鼻型後果然收穫美滿的愛情。她於2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚，兩人於美國讀書時認識，雖然曾歷經分手但最終亦能修成正果。婚後二人育有兩名女兒，一直過着幸福少奶奶生活。

吳忻熹過住幸福少奶生活。（吳忻熹Facebook）

吳忻熹一家四口。（吳忻熹Facebook）

吳忻熹是1998年度香港小姐季軍，其後入行。（YouTube影片截圖）

超可愛！（FB照片）

吳忻熹曾在TVB節目《媽媽唔易"造"》分享生B的艱辛之路，她透露為了加強生B運，找玄學師傅批命，因此將自己原名吳文忻改成吳忻熹。另一方面，她又透過中醫調理身體，再由西醫刺激賀爾蒙，食排卵藥和打排卵針，求女過程相當艱辛。

吳文忻當時有意復出拍戲做主持。（梁碧玲攝）