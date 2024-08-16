歐陽震華效力TVB 39年未做過反派？　原來同佢成日做主角有關係

歐陽震華新加盟英重娛樂，今日（16/8）他出席位於銅鑼灣鬧市的期間限店活動。他接受《香港01》訪問時，談到工作動向，他笑言：「簽我返嚟都會有啲嘢畀我做，係咪？冇理由簽我返嚟擺喺度嘅。」



歐陽震華新加盟英重娛樂，今日（16/8）他出席位於銅鑼灣鬧市的期間限店活動。（陳順禎 攝）

英重娛樂期間限店活動，英皇集團主席楊受成博士都有出席。（陳順禎 攝）

英重娛樂期間限店活動，英皇集團主席楊受成博士都有出席。（陳順禎 攝）

歐陽震華受訪時一樣咁風趣。（陳順禎 攝）

歐陽震華表示，他早前前往馬來西亞拍攝一套新戲，對這次飾演反派感到相當興奮。他說：「唔係奸角，係反派，一個big boss。我以前喺TVB冇人畀我做反派㗎，搵我做反派啲人係零。」他解釋說，是因為TVB怕歐陽震華被定型成為反派，以後的劇集就再難搵歐陽震華演正派的主角。

但歐陽震華一招蓋布洗牌破功。（截圖）

《青出於藍》，歐陽震華嘅任務都係要令學校轉虧為盈。（劇照）

歐陽震華為好拍檔宣萱送上生日祝福。（歐陽震華微博）

歐陽震華喺《伙記辦大事》中飾演警察。（影片截圖）

歐陽震華再次解釋「棄用英文名Bobby風波」。（陳順禎 攝）

早前有報道指，歐陽震華想大家改口稱呼他的中文名，而非英文名。他就解釋當中緣起，表示可能被誇大了一些。他說：「好耐啦喎！因為之前有個《聲生不息》節目，嗰時搵我話做個7月1號訪問，啱啱做訪問就有啲妹妹。嗰班妹妹就話：『Bobby哥，Bobby哥。』其實我自己醞釀咗呢個英文名，醞釀咗想改好耐。」

英皇集團主席楊受成博士、英重娛樂旗下藝人。（陳順禎 攝）

他解釋說，因為以前殖民地時期，在中學讀書時，因為他沒有英文名，所以就被老師改了「Bobby」這個英文名。他說：「叫Bobby啲人通常好乖，所以好多啲狗都叫Bobby。唔係人改狗名，係狗改人名，咁而家咁大個，啲人又叫『Bobby仔』。我就冇所謂，不如就唔好咁尷尬啦，細過我叫我『華哥』就得，大過我叫我『華仔』又得，再細個我叫我『華叔』都得。我有啲朋友叫我『老波』都得㗎，『波比』都得。」