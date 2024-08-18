瘋傳曾志偉入股抖音「瘋狂小楊哥」公司　市值千億僅次小米集團

曾志偉最近被瘋傳入股擁有超過1億的粉絲29歲的抖音網紅成立的三隻羊集團，「瘋狂小楊哥」在帶貨領域屬於頂尖，日前他們更宣布將在本月21日的香港分公司將會開業：「8月21號三隻羊香港分公司開業！到時候會有很多港星參加，兄弟們喜歡的港明星是誰呢？」甚至有傳，曾志偉將任董事長。

兩兄弟影響力甚大！（微博照片）

坐擁1.2億粉絲！（截圖）

網上傅得沸沸揚揚！（截圖）

消息未經證實！（截圖）

曾志偉與「瘋狂小楊哥」關係密切，除了曾到「瘋狂小楊哥」的直播間，他曾在6月曾出席「瘋狂小楊哥」在福建廈門分公司的開業慶典，當時更叫「瘋狂小楊哥」來港開公司：「三隻羊能夠踏出合肥，來到廈門，為什麼不來香港呢？把好東西帶來香港，帶給全世界的華人！」而曾志偉亦私下與他們唱K，打成一片。

曾志偉親身出席。（截圖）

當時已喊話來港開公司。（截圖）

私下唱K！（截圖）

另外，三隻羊集團合夥人盧文強日前更公開大讚曾志偉：「21號香港分公司開業，公司所有人都會過去，志偉大哥請了百個明星吧。曾志偉大哥，這老哥真太好了，71歲了，那絕對是江湖大佬，第一不擺架子，第二工作激清滿滿，每一天感覺都是睡5個小時左右，酒量也大，喜歡喝酒，能吃能喝，跟他見一次也是一見如故。」除了與古天樂、張柏芝、關之琳、黃曉明和陳小春等多位明星合作，「瘋狂小楊哥」更曾曬出與周星馳飯局的照片。

三位老闆！（微博照片）

古天樂！（截圖）

星爺呀！（截圖）

去年，「瘋狂小楊哥」曾透露自己每個月約發出5000萬（人民幣，下同，約5500萬港幣）的薪金，還有資料指出，他去年共繳了2億人民幣（約2.2億港幣）的稅金。「瘋狂小楊哥」本名張慶楊，是安徽六安人，從合肥工業大學畢業，小楊哥兄弟倆2016年在廣州尋找機會，最後無功而返，曾經的照片展現了他們坐在地鐵上目露迷茫的狀況，而現今他們公司其市值達到了驚人的1182.82億元，僅次於小米集團的3000億！