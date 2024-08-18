豪門千金現身聯合國總部大樓出席會議　頭銜猛料坐第一排盡顯地位

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面，不過原來她一直都有默默進修，今年5月她在IG宣布博士畢業的好消息，正式成為「何博士」！日前何超盈又分享了在位於美國紐約的聯合國總部大樓出席會議的短片，與各國代表進行交流。

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。（IG@xsabrinahox）

何超盈博士畢業。（IG@xsabrinahox）

何超盈同教授及一班同學仔合照。（微博@SabrinaHo何超盈）

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈箍實老公深情擁吻，手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡！（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈早前在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位，老公辛奇隆亦有陪伴見證。上月底何猷君的電競公司在美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）掛牌敲鐘上市，何超盈亦有帶同囡囡到現場支持細佬。而日前何超盈現身聯合國總部大樓，她在IG限時動態上載短片，並寫道：「watch it on live.」片中所見，會議室內坐滿人，何超盈更坐在第一排，據知今次會議是慶祝國際青年日，該節日是由聯合國發起設立的節日，將每年8月12日定為國際青年日，旨在引起國際社會對青年問題的關注。

何猷君（Mario）持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）上月底在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市，何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！（IG@momomarioho）

何超盈亦有帶同囡囡到現場支持細佬。（IG@momomarioho）

一起慶祝。（IG截圖）

四房子女激罕合體，為何超欣慶祝生日。（小紅書圖片）

感情好好。（小紅書圖片）

日前何超盈現身聯合國總部大樓出席會議。（IG截圖）

坐在第一排。（IG截圖）

會議室內坐滿人。（IG截圖）

其實‌何超盈早在2017年就獲‌聯合國教科文組織（UNESCO）委任為策略性夥伴，除了是首位華人獲委任此職之外，亦是最年輕的一員，她與UNESCO簽署了戰略合作夥伴協議，雙方將在教育與文化領域開展深入合作，支持創新型教育培訓項目，為年青人創造更多就業和創業機會。2020年何超盈更與UNESCO聯合發起全球倡議「你是下一位」（YOU ARE NEXT）「堅韌藝術」線上討論，與來自亞洲多國的知名藝術家和傑出女企業家線上暢談女性創意、文化與科技、性別平等、文化創意產業等。

何超盈曾分享出席聯合國青年大會（Youth Assembly）年度大會的網上會議照片。（IG截圖）

‌何超盈早在2017年就獲‌聯合國教科文組織（UNESCO）委任為策略性夥伴，更是首位華人獲委任此職。（YouTube影片截圖）

2020年何超盈更與UNESCO聯合發起全球倡議「你是下一位」（YOU ARE NEXT）「堅韌藝術」線上討論。（YouTube影片截圖）

何超盈為閨密林心兒慶祝生日。（IG@elly）

姊妹裝。（IG@elly）