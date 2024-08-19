50億駙馬近照驚現蒼老不少佝僂背影　效力TVB 30年捱壞身體引憂心

現年52歲的藝人吳家樂去年宣布離開無綫（TVB），結束30年賓主關係，至今仍活躍幕前。離開TVB後，吳家樂工作量有增無減，他曾談及30年的演藝生涯中所面臨的身體健康問題，因長期工作壓力和不規律的生活作息，導致身體狀況逐漸惡化，甚至影響到工作表現。他稱年輕時體質「潺弱」，個人又瘦又面青口唇白，非常易病，博殺期捱壞身體，導致如今常疲憊不堪，更易頭痛及「病唔斷尾」，更常常是「唔係病緊，就係作病」。

梁思浩與吳家樂以及周蕙蕙合照。(ig圖片)

吳家樂近日出行被粉絲捕獲，驚現蒼老不少。吳家樂臉上驚現多條魚尾紋，兩鬢斑白，留有鬚根，看上去頗為疲倦。而另一段片是吳家樂的背影，吳家樂一身全黑色打扮，走路時背影顯得略微佝僂，出現老態，令人擔心身體狀況。

吳家樂是一位出色的演員。

吳家樂演過不少經典角色。(ig圖片)

相信吳家樂如今可以擁有更多自由調配時間休養身體。吳家樂老婆是其士集團已故主席周亦卿女兒周蕙蕙，家底豐厚，婚後育有一女兩子。有傳吳家樂外父身家高達50億元，因此吳家樂有「50億駙馬」之稱。周蕙蕙父親周亦卿近年離世，有指他留下的遺產多達50億元，而周蕙蕙更獲父親分配其士集團逾62%股權。早前吳家樂為樂壇小天后炎明熹抱不平，在網上節目《娛樂好好玩》稱人望高處實屬正常，反擊樂易玲的「忘本論」，可說是老馬有火。

吳家樂睇上去蒼老不少。（小紅書）

令人憂心！（小紅書）

家樂話拍得好開心！（FB圖片/@吳家樂Carlo Ng）

吳家樂（IG@吳家樂）

吳家樂2005年初與其士集團主席周亦卿女兒周蕙蕙秘密相戀，2006年3月19日正式結婚。（IG@吳家樂）