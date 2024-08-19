黃依汶送8歲仔去黃埔青少年軍校受訓　捱得唔怕苦網民讚有家教

黃依汶（Emme，前名）與陳國坤結婚後，於2016年誕下囝囝陳真，不經不覺兒子已經8歲。婚後從商的Emme，5年前將手錶生意賣盤，全職做廿四孝母親，培育陳真成文武全才，同時一直避免縱壞囝囝，教他種菜、救雀、洗碗、洗衫，絕不准過份依賴工人姐姐，不少網民都讚陳真有家教好懂事。

黃伊汶與陳國坤近日結婚十周年。（IG@wongemme）

黃伊汶不做怪獸家姐，要囝囝落手落腳做家務。（IG@wongemme）

Emme曾在陳敏之YouTube節目《Chi Chat》中分享教仔之道：「冇人天生識湊仔，我係睇好多育兒書，我仲會儲起一啲有道理嘅文章去提醒自己，用咩方法去湊小朋友先啱。因為生咗小朋友出嚟，我哋要對佢負責任，教育小朋友有一個好嘅習慣，自然會影響到佢，擁有到好嘅性格。」

黃依汶曾分享自己的教仔之道。（IG@wongemme）

而近日Emme就送陳真去深圳的黃埔青少年軍校體驗營特訓7日，他要接受軍事訓練、學識自理等等，見陳真身穿軍服做任務，烈日下滿頭大汗很辛苦仍堅持下去，年紀輕輕卻實在相當捱得！而其中一個環節，一班小朋友要睇父母的家書，一班小朋友都喊晒，場面感動，出營後陳真立即撲上前攬實媽咪，喊住問：「點解你寫封信咁感動嘅？」

8歲陳真去黃埔青少年軍校受訓7日。(IG@wongemme)

著住軍服受訓。(IG@wongemme)

接受軍事訓練(IG@wongemme)

揸槍(IG@wongemme)

姿勢似模似樣(IG@wongemme)

學用滅火筒(IG@wongemme)

飯菜都比較清淡。(IG@wongemme)

訓練非常刻苦，陳真滿頭大汗(IG@wongemme)

未知是太熱抑或發燒，陳真要貼退熱貼降溫。(IG@wongemme)

終於完成7日訓練營。(IG@wongemme)

陳真睇家書睇到喊晒。（IG@wongemme）

而被問到訓練七日後有何感受，陳真就說：「一半鍾意同一半鍾意囉，因為都幾辛苦同埋天氣好熱。最痛苦都係掛住爸爸媽咪，呢7日見唔到我好愛嘅人，真係有啲辛苦！」由此可見，黃依汶真係好識教仔，同陳真關係勁好，網民亦再次大讚他乖仔又有愛。

陳真未試過離家七日，一出營就爆喊撲向黃依汶。（IG@wongemme）

而Emme將受訓花絮剪成片段，留言：「暑假最後一站去到青少年軍校特訓營，對於一日都從未離開過屋企嘅你，去到一個未知嘅環境接受嚴格訓練，的確是大挑戰～當日你忍住眼淚擁抱我們 深深呼吸 頭也不回就步入學校，那一刻你勇氣無限大🩵一路上有好友嘅陪伴 一齊適應 一齊學習 一齊自律 一齊自立 一齊訓練 一齊擔當 一齊日曬雨淋 一齊洗衫 一齊洗地洗廁所，一齊笑一齊喊一齊撐，的確係一個非凡嘅體驗！願所有淚水與汗水能化成你成長中一個堅強的印記。」圈中人如周家蔚、林芊妤都表示想送仔仔去體驗一下。

陳真出營後說：「最痛苦都係掛住爸爸媽咪，呢7日見唔到我好愛嘅人，真係有啲辛苦！」（IG@wongemme）

陳真同爸爸陳國坤餅印一樣。(IG@wongemme)