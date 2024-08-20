王浩信小紅書出Po玩自己？　一句說話暴露與陳自瑤關係疏離零交流

TVB視帝王浩信自離巢後，瞓身北上發展，長駐內地，綜藝、拍劇、唱歌瓣瓣撈，望籍此增強人氣和知名度。此外，王浩信還親自搭建與內地網民互動的橋樑，努力經營小紅書，繼日前分享自駕遊遊覽家鄉新疆盤龍古道的壯麗景色，他近日又發文，但此帖文竟引來網民揶揄。

王浩信近年主力內地發展。（資料圖片）

王浩信在內地作多方面發展。（梁碧玲攝）

王浩信進駐小紅書。（小紅書）

王浩信在小紅書分享新動向，透露將到杭州工作，問大家：「萬能的小紅書，要去杭州出差了，求打卡推薦。不知道杭州熱不熱，有沒有還不錯的外賣或者小店，我就跟着大家去玩了～」。有心水清網民即回覆：「你怎麼不問Yoyo，她不是在杭州生活了一段時間嘛？」此回覆還獲得逾6700個讚。

王浩信近日去杭州工作，問網民有何好介紹。（小紅書）

竟遭網民揶揄。（小紅書）

因為近年事業迎來第二春的陳自瑤（Yoyo），除了當上女主角外，帶貨直播成績也非常厲害，去年就曾到杭州做帶貨，並寫道：「寓工作於娛樂的杭州之旅」，還在社交平台分享遊覽杭州的靚相。所以王浩信帖文一出，有網民就認為二人私下關係疏離，零交流，更笑指王浩信是否玩自己。

陳自瑤去年也曾到杭州做帶貨直播。（IG圖片）

還寓工作於娛樂。（小紅書）

網民留言：「你怎麼不問Yoyo，她不是在杭州生活了一段時間嘛？」（資料圖片）

另外，也有不少網民和應樓主：「你是會提問的」、「不好意思問」、「都分開了，你是什麼意思？」、「你小子真敢問」，還有人Tag了王浩信的名字：「為什麼不回這條」；就連與王浩信傳緋聞的蔡思貝也躺著中槍，有網民留言：「蔡思貝家」；認真無辜。

王浩信和陳自瑤的感情事，經常成為傳媒焦點。（資料圖片）

王浩信與陳自瑤近年屢傳婚變。（視覺中國）

王浩信與陳自瑤近年一直盛傳婚姻出現問題，甚至有指已離婚。老公王浩信早前與粉絲搞41歲生日會，被網民發現手部敏感尚未痊癒，留言指仍有一些紅印，令王浩信粉絲大為緊張。但作為太太的陳自瑤，日前受訪時卻表示知道對方本身皮膚是有少少敏感，但因為自己最近都忙在內地拍劇，所以不知道對方情況。關係如何，大家可自行判斷。

王浩信同粉絲慶生。（小紅書@王浩信官方國際後援會）

王浩信早前出席粉絲聚會，被發現右手有不少紅印。（小紅書@王浩信官方國際後援會）