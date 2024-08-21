天后梅艷芳被毛玉萍爆臨終秘事　豪搞生日派對：花了大概幾十萬

前「上海首富」周正毅妻子毛玉萍早前因被指是王家衛電視劇《繁花》，「至真園」老闆娘引起熱議。早前她被頒令破產，近來轉戰抖音拍片大爆秘史，日前她爆已故好友梅艷芳往事，指梅艷芳搞一個生日派對竟要幾十萬。

王家衛執導的電視劇《繁花》2024年首播，胡歌飾演的「寶總」，辛芷蕾飾演的飯店至真園老闆娘，被指原型人物是周正毅和毛玉萍。（繁花劇照）

毛玉萍先分享與梅艷芳相識經過。她憶述與梅姐相識於朋友舉辦的慈善晚宴，毛玉萍欣賞梅姐性格豪爽，「喝酒跟我的腔調很像，我跟她拼酒啊，都會一瓶來碰一下，然後一口氣把它乾掉，我覺得可以和她成為很好的朋友。」

梅姐梅艷芳。（影片截圖）

毛玉萍曾為梅姐生日派對埋單，以表認識梅姐的誠意，她說：「她有一次辦生日派對，當天晚上我們非常開心，我覺得我要送她一份生日禮物，我就偷偷把這個單子買了，花了大概幾十萬吧！」翌日梅姐得知毛玉萍買單後，特意致電感謝，「她說：『阿毛，你為甚麼這麼客氣啊，為我買單。』我說：『這必須的，這是我送你的生日驚喜。』她非常高興。」兩人因而成了好友，常外出聚會食飯飲酒，當年毛玉萍「毛毛沙龍」開幕，梅姐特意捧場剪綵，幫忙宣傳，「（梅姐）沒有收一分錢。」

梅姐當年舉辦告別演唱會。（VCG）

梅姐。（《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》截圖）

梅姐在最後的告別演唱會上造型依然多變。（VCG）

毛玉萍師讚梅姐私下非常有趣，且愛睇靚仔，「有一次我們喝醉酒了，她會跟我講，問我：『毛姐，你看這個帥哥怎樣樣？』我說：『嗯，這個很帥！我也喜歡。』」毛玉萍又指梅姐牌品非常好，「她會偷偷放水，讓朋友贏錢，她就會很開心。」

毛玉萍憶故人。（抖音）

大讚梅姐為人有趣善良。（抖音）

後來梅姐患癌開告別演唱會，毛玉萍坦言邊睇騷邊落淚。毛玉萍又謂多次想探梅姐，可是梅姐拒絕所有探訪，毛玉萍代梅姐解畫：「她是一個非常愛美的人，她不想自己脆弱的樣子給朋友看見。」毛玉萍憶起梅姐仍會難過，稱非常懷念這位已故好友。

毛玉萍憶梅姐。（抖音）