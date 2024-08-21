吳文忻交代乳癌復發反被女兒感動 曾為生B改名打排卵針刺激荷爾蒙

現年49歲的1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）日前接受周刊訪問，自揭兩年前患乳癌，今年復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺，近日並開始接受化療。吳文忻在治療期間，在在社交平台分享自己的抗癌日記。吳文忻受訪時亦透露已告訴兩名女兒乳癌復發的消息，大女的反應令她非常感動。

吳文忻是1998年港姐季軍，但婚後已淡出娛樂圈。（TVB）

吳文忻（現名吳忻熹）不時在IG分享家庭生活。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻於2011年與「南丫島王子」金融才俊陳劍陵結婚，二人育有兩名女兒。吳文忻在Instagram透露早前向10歲大女Scarlet及7歲細女Season交代自己乳癌復發，她表示起初怕兩名女兒得知消息會不知如何接受，但大女的反應卻令她很感動。吳文忻指原來兩名女兒早前收看了一套外國影集《Alexa & Katie》，當中有一名少女患癌，她的好友一起剃光頭陪她面對，非常正面。

吳文忻至今共接受兩次化療，第二次吊藥後累到要攤在的士座位。（IG圖片）

吳文忻（現名吳忻熹）日前接受周刊訪問，自揭兩年前患乳癌，今年復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺。（IG圖片）

大女Scarlet得知媽媽乳癌復發後，第一句就關心媽媽是否要剃光頭，不過細女則未意識到發生甚麼事。吳文忻認為小朋友很聰明，會觀察到媽媽的情緒，她表示：「呢件事上面我覺得應該要對佢哋坦白，大女咁understanding真係好感動。」更指告訴女兒乳癌復發的過程輕鬆：「就是這樣的氣氛下，把我藏在心裏很久，不知怎樣告訴他們媽咪有cancer的事情說了出來！😅🤣原來也不是很困難，氣氛還幾好添🤭」。

吳文忻（現名吳忻熹），2011年與「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後誕下兩名女兒。（IG圖片）

吳文忻早前已開始做化療和免疫治療，她日前在IG分享近況，並透露即將要剃頭髮及做手術。完成第一次化療後，雖然沒有嘔吐，胃口亦暫時未有影響，但仍覺得非常辛苦，她拍片時更有聲沙、咳嗽、不夠氣的情況，更指：「前所未有感到成個世界好似唔係自己咁，成身周身骨痛，我冇話冇胃口同埋嘔嗰啲，因為我都食好多supplement，但係就feel到成個身體『冧偈』。」有大批網民看到帖文後，都為她打氣及送上祝福。

吳文忻（現名吳忻熹）近日正接受化療，消瘦不少。（IG：@nat_ng_nat）

另外，吳文忻曾在TVB節目《媽媽唔易「造」》分享生B心路歷程，透露當時改名是為了加強生B運。當時亦找中醫積極調理身體，同時尋求西醫助刺激荷爾蒙，服食排卵藥和打排卵針。後來如願誕下兩個可愛的女兒，兩女遺傳了吳文忻的好基因，樣子甜美之餘更多才多藝，並就讀位於赤柱的聖士提反書院附屬小學。