前百億名媛18年前坐監爆成龍求情信內容　出獄後腦瘤竟離奇消失

前「上海首富」周正毅及妻子毛玉萍，曾先後在內地和香港入獄。早前毛玉萍被頒令破產，近來她轉戰抖音，拍片大爆秘事。繼早前懷念完故人梅艷芳後，毛玉萍再提及2006年入獄經歷，更指出獄後腦瘤竟離奇消失！

2008年9月，前上海首富周正毅的妻子毛玉萍，在香港刑滿出獄。（視覺中國）

毛玉萍先講述前因後果，她指當年周正毅上海出事，牽連到身處香港的自己，她說：「我是因為操縱股市而入獄的。」毛玉萍稱，當年成龍、楊受成、鄭裕彤、以及多位太平紳士，合共200多人為她寫求情信。毛玉萍謂：「成龍也單獨幫我寫了一封求情信，就說我是一個非常愛社會，對社會有貢獻的人。通過他們給我寫的那個求情書，那個法官呢，就給我免掉半年的刑期。」

2005年，31歲的楊恭如受訪，記者一提起毛玉萍，她立即變臉。（視覺中國）

當時毛玉萍腦內長有一個腫瘤，入獄後即住進醫院，她憶述獄中生活規律，「早上6點鐘起床，晚上8點鐘睡覺，沒有考慮過自己有一個腦瘤的事。然後我每天也正常出去工作，到了周末呢，就會去照顧那些老人，幫他們洗澡啊、洗頭啊！」

充實又規律的生活令毛玉萍保持心情平靜，而出獄後毛玉萍腦瘤竟神奇消失，「我坐牢出來，再去醫院覆查的時候，出現一件非常神奇的事，就是我的腦瘤突然不見了。」當時醫生震驚地問毛玉萍這段時間做了甚麼，毛玉萍笑言：「我說我去進修了兩年半！」毛玉萍認為獄中好心態治癒了她的病，「人如果心態變好了，很多病它也會離開你的。」

毛玉萍稱多位名人為她寫求情信。（抖音）

有成龍、鄭裕彤、楊受成等人。（抖音）

有成龍、鄭裕彤、楊受成等人。（抖音）