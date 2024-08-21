羅霖爆前夫曾與兒子做親子鑒定　仔仔因「鬼上身」言論生隔閡

羅霖透露媽媽當年曾以「嫁雞隨雞」勸她不要離婚。（IG@candylolam）

「美魔女」羅霖日前接受港台節目《她．他．它》訪問時，細訴過去婚姻中的隱痛。羅霖與夫劉坤銘育有3子，二人於2013年離婚結束18年婚姻時，曾因贍養費問題鬧上法庭。羅霖透露曾遭親人質疑兒子「血緣關係」而要進行親子鑒定：「我不喜歡跟人嘈，倒不如用證據去證明，去驗DNA 就能一清二楚，也不用大家勞氣傷感情。結婚不是你一個人的事，而是兩個家庭的結合，我自己可以承受到（閒話），我去做這件事，是因為不想他人侮辱我父母，這點我接受不了。」

羅霖與三名兒子感情深厚。

羅霖首次公開此事，她解釋是因為唔想影響小朋友嘅童年，所以過去一直未有提及，談及「嫁入豪門」經歷，羅霖憶述當年母親主動提出不要任何禮金，為的就是不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。而離婚一事，羅霖表示掙扎了6年才下定決心，主要是無法忍受第三者和家暴，而媽媽一開始是不贊同，直到父母跟隨她到上海生活才改變想法。

羅霖希望女生不要因為另一半和家庭而失去自我。（資料圖片）

羅霖坦言當年因情緒問題而需要服藥，而與前夫生活的大仔和二仔，因受「鬼上身」言論影響而與自己產生隔閡：「半年後，大兒子一人拿着行李來找我，我笑問他是否打算只住一段短時間，因為當時我仍擔心自己照顧不了他。」