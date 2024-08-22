袁詠儀爆17歲兒子魔童想拍拖　感情事同張智霖傾最多：佢好多諗法

圈中模範夫妻張智霖（Chilam)、袁詠儀（靚靚）今（22日）身穿情侶裝現身品牌活動，吸引不少民眾圍觀。而在接受訪問時，二人都有問必答，靚靚更自爆兒子魔童（張慕童）有情竇初開想法，他有愛情疑問時，大多都是找爸爸傾談比較多。

張智霖、袁詠儀久違在香港合體出席活動。（梁碧玲攝）

Chilam同靚靚近年都將重心轉移內地發展，而夫妻二人難得同為品牌代言人又久違合體在香港出席活動，他就開心表示：「不過其實日日都朝見口晚見面都唔會覺得陌生，我話冇咁陌生咋，新鮮感永遠都有。」而他們二人均保養得宜，除了表明會進食天然食品之外，更會多做運動維持身材。

夫妻檔代言。（梁碧玲攝）

而提到Chilam生日即將來到會如何慶祝時，他就表示：「食吓飯，同家人團聚。」在旁的靚靚亦表示也是這樣度過。而二人的生日日子相近，當問到靚靚生日會不會想收到包包時，Chilam就二話不說：「唔需要啦已經，過咗嗰個階段。」但靚靚似乎不認同，她笑言：「冇咁嘅事，今年唔係好需要，唔好講到咁絕對。只不過我覺得今年，盡量投入我哋新居嗰度，多啲精力、財力去令到間屋更加美滿住得舒服，但係住落之後好舒服嘅時候呢，都偶爾可以繼續收藏下一啲物質嘅。」Chilam聽後都作狀做出驚訝動作及表情，相當好笑。

張智霖表示生日會與家人吃飯。（梁碧玲攝）

另外，提到早前在馬來西亞拍攝賀歲電影《OMG!阿媽有喜》，在戲中靚靚飾演意外懷孕的高齡媽媽，問到現實中會不會發生時，她就表示：「有一段時間好想嘅，但真係過晒個高齡，覺得算啦，好感恩自己有一個小朋友，可能命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」在旁的Chilam就笑言叫她等抱孫。

靚靚自爆兒子想拍拖。（梁碧玲攝）

魔童遺傳了父母良好基因。（instagram@cheung_morton）

而提到抱孫話題時，續問到兒子魔童現時有沒有拍拖，靚靚就二話不說：「佢成日把口係講想囉，佢見到啲同學仔拍拖，但又唔知點解佢好似好多諗法，我就成日同佢講話『唔緊要啦，你當識下朋友，依家做朋友可能過多幾年就係男女朋友呢？都要俾啲時間大家相處下。』（仔仔同邊個講感情事比較多？）佢通常同Daddy講多啲，但當佢遇到對一啲異性諗法問題嘅時候，佢就會問我嘅諗法。」他們對兒子戀愛是抱持開放態度。