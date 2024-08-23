影視大哥身家幾十億卻貼地揀UNIQLO $70衫　曾借逾億助好友度難關

曾志偉縱橫影視圈多年，現在身為無綫電視總經理（節目內容營運），近日再榮升網紅「瘋狂小楊哥」分公司老闆，該公司市值千億，曾志偉身家自然再暴漲！除了吸金力強他本身亦投資有道，節目《樓價有得估》曾曝光其清水灣舊住所，他於1988年以403萬購入該獨立屋，多年後以近1億售出，賬面獲利超過25倍。

曾志偉近日榮升網紅「瘋狂小楊哥」分公司老闆，該公司市值千億，曾志偉身家自然再暴漲！（資料圖片/葉志明攝）

《樓價有得估》曾曝光曾志偉的清水灣舊住所，他多年前以403萬購入該獨立屋，其後以1億售出，賬面獲利超過25倍。（TVB）

外間對曾志偉身家非常好奇，好兄弟陳百祥（阿叻）曾爆他身家幾十億，當自己2008年遭遇金融海嘯陷財困後，曾志偉二話不說就借8、9位數的錢助他度過難關。不過曾志偉數年前曾在訪問中表示，對這個年紀的他而言，錢已不是最重要，因為錢帶不走也賺不盡，自己會在有生之年花光所有錢，亦即不會留給仔女，表示：「個仔唔得，你留錢畀佢都冇用，個仔得，你留錢畀佢做乜？」

陳百祥曾大爆自己遇到財困時，曾志偉二話不說就借了8、9位數的借款給他，認真有義氣！（資料圖片/葉志明攝）

曾志偉曾說錢是帶不走的，自己會在這一生花光所有錢，即不會留給仔女。（IG@iffam_photostudio）

因為曾志偉一直都是購物狂，以前跟一大班藝人於日本拍攝旅遊節目，結果兩個星期買衫買滿了11個行李箱，回港後更要買多兩個衣櫃擺衫。近日他因為家裡裝修要暫住酒店，在抖音拍片公開酒店衣帽間，並即場試衫，以暫住來說都有很多件衫。

曾志偉近日公開自己暫住酒店的衣帽間。（抖音）

不過雖然富貴，曾志偉卻有貼地一面，他早前被捕獲在日本行街，雖然他身穿價值$5,000的Alexander McQueen T恤，卻行平價服裝店UNIQLO睇衫，他睇中一件純白色的T恤，價值只是1290円（約港幣$69），身旁男士還跟他說：「好舒服㗎呢隻，我買咗好多件呀！」曾志偉就點點頭示意，至於最終有冇掃貨，就不得而知了。

曾志偉被捕獲在日本UNIQLO睇衫。（網上片段）

雖然曾志偉身穿名牌Alexander McQueen的T恤，卻貼地選購$70有找的UNIQLO衫。（網上片段）

從官網所見，志偉著住行街的這件T恤要$5,000！（Alexander McQueen）