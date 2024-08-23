吳文祈乳癌復發公院做第三次化療　開始甩頭髮：竟然有點兒興奮

現年49歲，1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），日前接受周刊訪問自揭兩年前患乳癌，今年復發癌細胞更擴散至淋巴。她在網上分享抗癌日記，指自己近日接受第3次化療，更開始出現大量脫髮。



吳文忻確診乳癌復發擴散至淋巴 化療副作用折磨：有等死感覺

吳文忻兩女入讀星二代知名私立小學 五官標緻文武全才曾演微電影

吳文忻（現名吳忻熹）不時在IG分享家庭生活。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）與2名女兒感情要好。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）日前接受周刊訪問，自揭兩年前患乳癌，今年復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻至今共接受3次化療，第二次吊藥後累到要攤在的士座位。（IG：@nat_ng_nat）

吳忻熹日前已到公立醫院進行第三次化療，在IG分享短片時用雙手梳頭，脫下一束束頭髮：「我終於甩頭髮了！😅🤣🤭19/8/2024第三次化療前的一天，又要去抽血啦。因為醫生要在化療前，知道你的驗血報告，適唔適合再做化療。20/8/2024今日進行第三次化療，繼續都係打一隻叫紫杉醇嘅化療藥，今日打完都係好眼瞓好攰，但冇上個星期咁攰，可能身體都開始適應了！21/8/2024今日起身一梳頭，WOW! 今日開始甩頭髮了，沒想到我竟然有點兒興奮呢！😅😅」

吳文忻（現名吳忻熹）近日正接受化療，消瘦不少。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）用雙手梳頭，脫下一束束頭髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）用雙手梳頭，脫下一束束頭髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）用雙手梳頭，脫下一束束頭髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）用雙手梳頭，脫下一束束頭髮。（IG：@nat_ng_nat）