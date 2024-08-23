音樂才子正式回歸樂壇　曾被喻為金蛋巔峰期患病無奈隱退

41歲的音樂才子方大同曾被喻為華納金蛋，紅極一時的他在2008年奪得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇男歌手金獎」，成為該頒獎禮成立以來最年輕、出道年資最淺的男歌手金獎得主，也是首位21世紀出道奪得金獎的男歌手。可惜，2010年他因操勞過度，出現爆肺而數度住院，他亦逐漸消失幕前。不過，今日（23日）他就正式回歸樂壇。

有歌迷指：把聲變咗好多，呢幾年一定好唔容易（直播截圖）

方大同在巔峰期患病隱退。（Kerryta Instagram圖片）

方大同發文稱：「2024年全新創作專輯《The Dreamer 夢想家》，首波主打新歌 "才二十三" 8/23全球數位發行。告訴我們當23歲的你在做什麼呢？或想對曾經23歲的你說些什麼呢？」在消失於樂壇的時間裡，有人說方大同因為家庭原因休息，也有人說方大同患上重病。而今年7月，方大同終於承認患病：「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路。這悠長的歷程給予我的感悟與啓發，為大家譜寫了一張新專輯《夢想家 The Dreamer》將在10月推出。接下來的一年，就先透過音樂和大家在空氣中見面！」看來，方大同打算繼續神隱暫未打算公開露面。

2016年方大同正式成立自己的獨立音樂唱片廠牌「賦音樂FU MUSIC」，並表示未來將專注栽培新一代歌手，不再推出個人原創專輯。（VCG）

去年曾有消息指方大同進軍農業，在雲南開農場，公司估值超過20億，對此他就發文否認：「最近有虛假消息稱我現在從事農業。我非常尊重農業這個行業，特別是有機農業。但是，我目前並沒有參與任何農業項目。」方大同自幼素食，並兩度被亞洲善待動物組織授予「亞洲最性感素食男藝人」的稱號。2010年前是奶蛋素食者。方大同表示：「由於長期素食，我很少生病。為了健康，應該遠離乳製品。」

終於回歸！（VCG）

開騷連張惠妹都捧場！（VCG）