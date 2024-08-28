Coffee林芊妤逆齡生長靚出新高度！營養師＆用家都話Work

Coffee樣靚身材正就人人都知，最近她在社交平台上Post的新相，更是靚出新高度！不但身材愈來愈fit，皮膚更是又白又滑，不少網民大讚Coffee完全是逆生長，身材樣貌及皮膚都不留任何歲月痕跡，不單止看上去就如18歲少女一樣，狀態更是愈來愈好！各位SIS想好似Coffee般逆生長，靚出新高度，即看內文學起來！



無懼光老化！Coffee SuperWHITE曬極唔黑秘密不私藏

古語有云「一白遮三醜」，但來到夏天又想和陽光玩戲，不過一想到肌膚一旦觸碰到太陽和紫外線，不但會變黑，更甚的是就算短短一秒鐘都會出現光老化，使人望陽生畏！為了讓肌膚Keep住白裏透紅，不少人都會狂搽防曬、著防曬衣甚至避免戶外活動，但都未必可以避免曬黑。但反觀熱愛戶外、水上運動的Coffee，經常出國旅遊曬太陽，皮膚不單曬極唔黑，更不會有任何色斑、膚色不均同有皺紋，就連素顏都一樣無瑕白淨，到底她是如何做到！？

Coffee的狀態愈來愈Fit，難怪網民都說她是逆生長！

Coffee熱愛戶外、水上運動，身材Fit 爆更無懼光老化！

Coffee熱愛戶外、水上運動，身材Fit 爆更無懼光老化！

Coffee就算素顏都一樣白滑無瑕！

Coffee一向不會私藏變靚心得，不時都會分享做運動Keep Fit心得，Coffee最近亦分享到她的美白秘訣！除了堅持連續7年每朝一杯SuperGREEN幫身體排清毒素之外，原來她亦一直有食SuperFood Lab的SuperWHITE超級亮白C+UV素，「食咗SuperWHITE之後就唔再怕光老化，有時拍攝唔記得要補防曬都唔洗驚！」Coffee說：「事關SuperWHITE有「食得嘅防曬」之稱，不但蘊含1.6倍高濃度抗氧維他命C，更含有醫學級美白成份「穀胱甘肽」（美白針的成分），只需早晚各一包，就可以由內到外360度無死角抗UV及抑制黑色素形成，全面美白亮肌，點曬都唔驚啦！」難怪Coffee全身都散發女神光芒！

早晚各一包SuperWHITE無死角抗UV及抑制黑色素形成，讓Coffee由內到外散發女神光芒。

減脂秘訣！用家證實成功減2.5磅純脂肪

除了美白，身材管理亦是女孩子的一生命題！特別是肉肉根本無處可藏的夏天，Keep Fit更為重要！想靠做運動Keep Fit，但返工已經夠攰根本不想動，只能從控制飲食入手，然而美食當前又忍不住口，尤其在夏天根本難敵雪糕、汽水的誘惑，但是本身又不是食極唔肥體質，居然有supplement可以幫助減走2.5磅純脂肪，到底係咩產品咁勁？

營養師都推薦！全靠SuperHOT零運動亦成功減走2.5磅純脂肪

減肥最令人苦惱的，莫過於如何減掉頑固的體內脂肪。資深註冊營養師Evelyn指出，想要健康減脂，每天的熱量赤字最好控制在500大卡左右，同時亦需要注意維持身體健康和內分泌水平的穩定。然而，說運動可以減走的不一定是脂肪，可能是水分或是其他東西。

想輕鬆減脂，不如試試資深營養師Evelyn都推薦的SuperHOT！其成份能做到抗醣燃脂的效果。根據用家反映，只需於餐前食一包SuperHOT，就算不做運動，58日內都可以成功減走2.5磅純脂肪，效果甚至比每日堅持做1個小時有氧運動更加顯著！ 營養師Evelyn亦補充到，對於難以從飲食中攝取足夠纖維的人群，例如經常外出用餐、家庭主婦、缺乏運動的上班族以及長者，可以考慮膳食纖維補充劑。

除了有燃脂功能，SuperHOT是一款含有專利抗醣配方 PHGG（超級纖維） 的水溶性膳食纖維補充劑。每天兩包SuperHOT可以補充每日所需20%的膳食纖維。PHGG 能在腸道內形成天然屏障，減少高達50%的醣分吸收和20%的卡路里攝取，有效抑制碳水化合物、糖分和脂肪的吸收，同時可以有助排便。它無色無味，可以加入任何飲品中，例如咖啡、檸檬茶等。

用家真實反映，58日零運動，靠SuperHOT就減走2.5磅純脂肪。

SuperHOT阻隔卡路里 吃爆唔怕肥

一小包SuperHOT就能夠阻隔50%澱粉及糖份以及20%卡路里的吸收！其專利配方更有兩重燃脂功效Block + Burn，當中的天然超級纖維PHGG能包住腸內油脂，拒絕吸收同時更能全部排出！綠咖啡豆精華蘊含全天然萃取燃脂成分，能加速細胞能量轉化，有效減少醣分吸收及加速積存在體內嘅醣分代謝。減少澱粉吸收就可以有效排出水腫，把濕氣做成的虛肥通通排走！其覆盆子酮成分，更有助減去腹、腰、臀等難以消除的頑固脂肪，增強基礎代謝率，打造易瘦體質，讓你都可以輕鬆減走純脂肪！

新手即試！最新14包裝超值優惠！

SuperWHITE超級亮白C+UV素及SuperHOT超級抗醣燃脂素現在均推出了全新14包裝，最Fit心思思想試一下SuperWHITE及SuperHOT效果的朋友。由8月28日至9月3期間，屈臣氏更有SuperWHITE／SuperHOT 14包裝加＄1多一件的優惠，平均每件低至$149.5(單件價$298)！想今個夏天又白又Fit，把握機會，即到全線屈臣氏入手啦！

屈臣氏網店：https://bit.ly/3OYgbhp

（資料及圖片由客戶提供）