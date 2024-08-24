「前TVB男星」自爆患鼻咽癌四期　年前曾被老婆踢爆偷食虐打女兒

41歲印度裔演員陳振華（Ricky）自爆患鼻咽癌四期。陳振華曾於TVB劇飾演鄧佩儀男友「蛙蛙」兼南亞裔警員「Raj Sir」。講得一口流利粵語兼趣怪的演技，令他頗受觀眾喜愛。可惜，數年前2020年他被太太踢爆渣男真面目，背妻偷食不特止，還虐打女兒和欠債累累，形象下跌自然沒有工作收入，後來更被揭一度要轉行去餐廳洗碗。近日陳振華在抖音出片，自爆自己「中獎」，原來是中了「鼻咽癌四期」，真是屋漏偏逢連夜雨。



陳振華（Ricky）曾在TVB劇集《金宵大廈》中飾演南亞裔警員阿Raj。（電視截圖）

短片中，他說：「好耐冇見大見，點解我咁耐冇喺熒幕出現呢，因為我『中咗獎』，我中咗呢個鼻咽癌，咁都可以畀我中到，仲要係鼻咽癌第四期。」他表示，公布消息並不是想大家擔心，而是想大家支持他抗癌，以及告訴大家鼻咽癌一點都不可怕，最緊要就是積極治療、面對。他續說：「同埋心態好緊要，所以呢段時間我嘅心態係保持得好平穩，好好嘅，因為我要趕走呢個癌細胞，趕走病魔。」

當時在TVB有不少演出機會。（YouTube影片截圖）

陳振華在2020年7月突然被太太Alison揭穿賤男真面目，包括背妻偷食、虐打女兒、欠債累累等等，形象插水，星途盡毀，同年11月他被發現在廣州一間餐廳打工，負責清潔工作。其後一直未有陳振華的新消息，直至近日有網民在廣州偶遇他，並曬出合照。

陳振華在劇中飾演鄧佩儀男友「蛙蛙」。（電視截圖）

陳振華當年在同鄉喬寶寶的介紹下入行，參演過不少劇集，更有機會與天后容祖兒一起拍廣告，發展不俗。不過Alison在2020年7月於社交網以千字文控訴，指責陳振華根本沒有負養妻活兒的責任，幾乎將所有錢，包括女兒的利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢等都全數袋走北上偷食「北姑」，之後更四處借錢，又試過出手打女兒打到流血，甚至失蹤，令她無法辦理離婚手續，最後Alison更宣布與陳振華割席，並呼籲被陳振華借錢走數的人報警求助。

參演過不少戲劇作品。（YouTube影片截圖）

陳振華太太Alison曾在2020年7月於社交網以千字文怒數對方N宗罪。（陳振華Facebook）

Alison大爆陳振華試過出手打女兒打到流血。（陳振華Facebook）

陳振華曾上ViuTV節目。（影片截圖）

同年11月有傳媒發現陳振華現身廣州一間中餐廳工作，除了要負責洗碗、掃地、拖地、執枱等清潔工作之外，還要兼顧樓面工作，傳菜、擺位「一腳踢」。有指陳振華原本有機會參與內地網劇的拍攝，還會登台出騷，收入可觀，但因為疫情關係，令他的幕前工作大受影響，所以他唯有在餐廳工作，賺取生活費，而陳振華其後一直未有分享近況。

早前有網民在廣州偶遇陳振華同李國麟，並曬出合照，寫道：「北京路美食街偶遇TVB老戲骨演員，鳩摩智大師同印度三少📷，是從小看到大的TVB演員。」相中所見，身穿深色T恤襯牛仔褲的李國麟站在中間，雙手插袋，身形非常Fit，完全看不出已經70歲！而陳振華同樣打扮休閒，但就明顯凸腩，發福不少！

李國麟站在中間，雙手插袋，身形非常Fit，完全看不出已經70歲。（小紅書圖片）

同蔡思貝。（陳振華Facebook）