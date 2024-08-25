劉德華與12歲女兒西環茶餐廳遭偶遇　天王愛女心切甘願守女廁門口

現年62歲的天王劉德華在2008年與朱麗倩結婚，4年後以高齡誕下一女劉向蕙（Hanna）。自從女兒出生之後，劉德華就想盡一切辦法好好保護家人，不論是太太朱麗倩，還是12歲的女兒劉向蕙都甚少現身，生活極之低調。而梁思浩最近就在YouTube直播節目《娛樂好好玩》曝光劉德華私下與女兒互動的一面。

劉德華極保護女兒！（VCG）

多年來絕少公開露面！（VCG）

極保護女兒！（VCG）

劉德華女兒劉向蕙非常低調。（葉志明、陳順幀攝）

劉德華劉向蕙五官精緻。（資料圖片）

梁思浩稱有一名友人曾在西環一間茶餐廳偶遇劉德華和女兒劉向蕙：「佢突然之間食食吓嘢，見到劉德華入嚟。佢直頭成個人好似觸咗電咁，點諗到會喺西環一間茶餐廳見到劉德華，佢啱啱想大嗌，劉華就（作狀噓聲），你知華仔好鍾意咁，唔想驚動到人，佢又拖住個女，就好細心畀個女慢慢入咗個洗手間度，就企喺門口等。」梁思浩稱友人向劉德華詢問可否合照，劉德華就表示：「可以，但不可以咁大聲，我驚嚇親個女。」原來當時劉向蕙人有三急，爸爸唯有帶她下車借廁所一用。江美儀大讚兩父女互動畫面非常Sweet！

梁思浩分享友人的經歷。（截圖）

劉德華經常做這個手勢！（截圖）

劉德華對女兒教導甚嚴，直言女兒沒有社交帳號，他更透露女兒上課會用iPad，但她沒有手機，如果有需要，就會讓她用自己的手機，他更安排女兒讀國際學校滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，簡稱VSA），該校盛產IB狀元，畢業生多到海外升學。小學Y1至Y5全年學費為$149,600；中學Y6-Y10學費為$165,700至$169,600；預科學費為則為210,060。