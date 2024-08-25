何超欣出席清華大學開學典禮　賀謝玲玲細仔林孝能入讀碩士

現年67歲的名媛謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女，包括林孝賢、林恬兒（Emily）、林顥伊（前名林愛兒）、林心兒（Elly）及林孝能（Lucas），個個仔女都非常出色！繼林顥伊當選香港青年聯會第32屆主席、林恬兒被委任為太平紳士(JP)之後，近日又傳來好消息，原來細仔已被清華大學取錄，將會攻讀碩士學位。而賭王何鴻燊孻女何超欣更出席開學典禮，賀這位小師弟入學！

謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女。（IG@hlingling）

林孝能同林心兒是龍鳳胎。（IG@hlingling）

謝玲玲同三個女兒，林顥伊、林心兒及林恬兒。（IG@hlingling）

林顥伊成功當選香港青年聯會第32屆主席，成為首位女主席。

林恬兒被正式委任為香港特別行政區的太平紳士(JP)。（IG@emilylam.ho）

日前何超欣曬出合照，並寫道：「祝賀我的Lucas好哥哥成為了我的小學弟。」相中所見，何超欣同林孝能一起出席開學典禮，兩人手執清華大學研究生錄取通知書，在背景板前留影，校園內更掛上「熱烈歡迎新同學」的橫額，迎接開學的林孝能都興奮合照。而謝玲玲亦有發文祝賀細仔：「孝能正在讀碩士，作（為）母親，看到兒子不斷地學習成長，心裏非常的欣慰。」

何超欣同林孝能一起出席開學典禮。（小紅書圖片）

何超欣賀師弟入學！（小紅書圖片）

清華大學讀碩士。（小紅書圖片）

謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女。（IG@hlingling）

個個仔女都非常出色！（IG@hlingling）

自小深得賭王寵愛的何超欣，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。2021年何超欣畢業於美國麻省理工學院（MIT），獲得管理學及建築學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，主修中國公共政策，翌年順利畢業。而林孝能是已故麗新集團創辦人林百欣孫仔，現任麗豐集團助理副總裁，貴為百億闊少的他作風低調，但與同樣出身豪門的何超欣一向私交甚篤，去年何超欣生日，林孝能亦有出席Party為何超欣慶生，更搭着壽星女膊頭合照，可見兩人關係不錯。

2021年何超欣畢業於美國麻省理工學院（MIT），獲得管理學及建築學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，主修中國公共政策。（微博@何猷君MarioHo）

2022年順利畢業。（微博@何猷君MarioHo）

林恬兒同林心兒經常精心打扮出席上流社交場合、晚宴等。（IG@elly）

林孝能一向低調。（小紅書圖片）

去年何超欣生日，林孝能亦有出席Party為何超欣慶生，更搭着壽星女膊頭合照，可見兩人關係不錯。（IG截圖）