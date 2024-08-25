TVB御用情婦罕露面狀態大勇　去年斥半億買樓擁4層物業成隱形富婆

現年52歲的康華自去年播出的TVB劇集《法言人》後鮮有亮相，亦甚少在社交平台分享近況，但原來她亦有份參演重頭劇《巨塔之后》。近日《巨塔之后》在佛山拍攝的部分煞科，劇組將會回港及遠赴布拉格取景拍攝，日前有網民曬出多張煞科照，當中康華亦驚喜現身，引來不少網民關注！

康華與林夏薇合作拍攝《法言人》。（微博@康華Akina）

康華在劇中做空中瑜伽。（YouTube影片截圖）

保養得宜。（YouTube影片截圖）

不負「美魔女」之名。（YouTube影片截圖）

Keep得好！（YouTube影片截圖）

TVB重頭劇《巨塔之后》早前在佛山拍攝，劇組為宣萱慶祝生日。（微博圖片）

人稱Sam Sir的退休消防總隊目許培道日前曬出多張合照，當中包括宣萱、陳煒、湯鎮業、蔣家旻等等，而康華亦難得露面。相中所見，一身黑色打扮的康華長髮披肩，化了淡妝的她皮膚白滑，但就略顯憔悴，不過仍獲網民大讚狀態大勇！其實上個月方紹聰（奶仔）亦曾曬出與康華的合照，並留言大讚「大美人😍康華小姐」。當時康華接受訪問時透露其實一直忙於拍劇，包括《巾幗梟雄之懸崖》及《執法者們》。

宣萱。（小紅書圖片）

陳煒。（小紅書圖片）

湯鎮業。（小紅書圖片）

一身黑色打扮的康華長髮披肩，化了淡妝的她皮膚白滑，但就略顯憔悴，不過仍獲網民大讚狀態大勇！（小紅書圖片）

上個月方紹聰（奶仔）亦曾曬出與康華的合照，並留言大讚「大美人😍康華小姐」。（IG截圖）

康華在1994年參選港姐後入行，在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，更有TVB「御用情婦」的稱號，2007年約滿後一度轉戰內地發展，但為了照顧年邁的父母，康華不惜推掉兩部高達7位數字酬勞的劇集回港，更花費近百萬積蓄給父母做心臟和眼部手術。2012年康華重返TVB，近年亦參演了不少劇集，保養得宜的她更是圈中出名的「美魔女」！去年康華被爆以首置名義入市，斥資5,522萬元買入日出康城一個五房單位。其實康華一向投資有道，有指她早在2012年已買入兩個荃灣單位打通自住，現時更手揸4層樓，絕對是圈中隱形富婆！

康華在1994年參選港姐後入行。（視覺中國）

康華在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，更有TVB「御用情婦」的稱號。（YouTube影片截圖）

康華同佘詩曼好Friend。（微博@康華Akina）

美魔女！（微博@康華Akina）

Keep得好。（影片截圖）

完全唔似52歲！（影片截圖）

康華除了是圈中出名的「美魔女」之外，更是隱形富婆！（資料圖片）