毛玉萍罕談怒摑楊恭如內情　因一舉動踩到上心口：我見一次打一次

2002年，上海前首富周正毅太太毛玉萍，掌摑亞洲小姐楊恭如一事轟動一時，報道指周正毅與楊恭如發展婚外情，毛玉萍於銅鑼灣著名意大利餐廳當眾大巴摑楊恭如，質問「你敢搞我老公！」事後更表示：「我是唯一周太。」楊恭如多年後曾承認，被男方花言巧語欺騙下，才介入周正毅與毛玉萍婚姻，「佢當初冇講有老婆，後來我發現係第三者，覺得好受傷。」

上海前首富周正毅與毛玉萍（資料圖片）

楊恭如當年被指介入周正毅與毛玉萍的婚姻，遭毛玉萍當眾掌摑，轟動一時，但楊恭如曾表示自己不知道對方是人夫。

而近日非常活躍的毛玉萍，接受訪問時就重提這件事，她說：「對於那位楊小姐，我只是做了很多女人想做而不敢做的事。」她說周公子外面有很多女性朋友都很喜歡他，這件事是很正常的，優秀的人的一定會被很多人喜歡，但毛玉萍亦覺得自己很優秀，因此不怕周正毅離開自己。

毛玉萍近日接受訪問時就重提這件事，她說：「對於那位楊小姐，我只是做了很多女人想做而不敢做的事。」（小紅書@比利豪宅）

被問到知不知道周正毅與楊恭如怎麼認識，她說據周正毅所講，是透過同是上海人的楊母介紹，「他經常開法拉利去橫店探班，然後還幫她在香港租了那個豪宅， 12萬一個月，我記得謝霆鋒住在樓下，她住在樓上。」至於楊恭如對她做了什麼事，毛玉萍形容對方做得太過份，「我實在是忍受不了，她做得太過分！有一次晚上11點，上海下大雪，她打電話給我，叫我老公通電話，我說你老公是誰，她說『我老公睡在你旁邊，在打呼』，她竟然膽子那麼大，跟我講我老公在打呼，聽了以後我非常生氣，覺得她很過分，竟然把周公子當做他的老公，我說你等着，我只要見到你我就會打了一頓！」

毛玉萍指，周正毅曾說，是楊恭如母親介紹二人認識。（VCG）

她說之後有一次去銅鑼灣拿衣服，見到周正毅與楊恭如在樓下喝咖啡，便打給周正毅問他在哪裡，對方謊稱自己跟「Peter」在君悅傾生意，「然後我跟他說，你出來一下，看一下誰在，他後來出來看到了我，馬上從樓梯上面衝上來，他說不要下去了，我跟楊小姐在喝咖啡，拉我走嘛，也拉不住我，後來他自己溜走了。」

毛玉萍指最讓她忍無可忍的，是楊恭如晚上致電毛玉萍說：「叫我老公聽電話。」讓她氣憤至極！（小紅書@比利豪宅）

毛玉萍繼續尋找楊恭如，誰知竟認錯人打錯人！她續說：「我下去以後來到了餐廳，我看見一個長頭髮女孩子，我就一拳打上去，她馬上轉過頭來，非常驚訝的看着我，然後我才發現我竟然打錯了人！多不好意思啊，我馬上跟她說實在不好意思，我認錯人了，對不起對不起！然後我一直往裏面找，就找到楊小姐，我上去就是一個耳光，然後我不解恨，我又上去，一巴掌，我說你不要讓我看見，下次給我看見，我見你一次打你一次，然後我就走了。她就報警了，第二天全香港的新聞頭條全是這件事，這件事鬧得很大，對她影響非常不好，然後她就把報警的事撤銷掉了。」

毛玉萍衝入咖啡室，卻竟然衝動打錯人！（小紅書@比利豪宅）

楊恭如連摑楊恭如兩巴，更說：「我見你一次打你一次」（小紅書@比利豪宅）

毛玉萍又勉勵支持自己的人說：「屬於你的，你要積極堅持，不屬於你的，你要果斷放棄。心軟和不好意思只會殺死你，善良有尺忍讓有道，人不可慣，情不能盼。」有不少網民就留言，認為她該打的是周正毅，指就算沒有楊小姐，也會有其他李小姐王小姐別的小姐。