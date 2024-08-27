周海媚舊愛林偉亮回春面容慈祥　15年前看破紅塵毅然剃度出家

現年57歲的林偉亮拍攝過不少港產片，在《97古惑仔戰無不勝》中飾演「恐龍」一角而為人熟悉，拍攝電影前曾擔任模特兒，亦是已故周海媚的舊愛。林偉亮2009年淡出娛樂圈，毅然剃度出家，現為大埔慈山寺常駐法師，法號「果宏釋衍偉」。雖然已離開娛樂圈多年，但林偉亮與不少圈眾人保持聯絡，亦為拜訪慈山寺的藝人朋友充當嚮導。

林偉亮2009年淡出娛樂圈並毅然剃度出家，現為大埔慈山寺常駐法師，法號「果宏釋衍偉」。（慈山寺facebook）

林偉亮現為大埔慈山寺常駐法師，法號「果宏釋衍偉」。（影片截圖）

一向有修行的梁思浩昨日（26日）在Instagram上載了與林偉亮的合照，並寫道：「有緣遇上衍偉法師，好好向法師學習，一步一步努力行修行的路，虛心修行，繼續布施」。早前有網民分享跟林偉亮的合照，當時見他滿臉鬍鬚，意外重現「恐龍」造型，被指比以前蒼老不少。不過在最新照片所見，林偉亮已經剃了鬍鬚，雖仍留有鬚根，但相貌祥和，皮膚狀態極佳，比起早前回春了不少，樣貌與當年拍攝《97古惑仔戰無不勝》時分別不大。

梁思浩昨日（26日）在Instagram上載了與林偉亮的合照。（IG圖片）

林偉亮留鬚意外重現「恐龍」造型。（網上圖片）

林偉亮在《97古惑仔戰無不勝》中飾演「恐龍」一角而為人熟悉。（電影截圖）

熱愛籃球的林偉亮，出家後組織「慈山寺籃球隊」，跟方力申、張繼聰、鄧穎芝等圈中人不時相約打波，亦不介意與前來學法的藝人合照，包括陳豪、伍詠薇、袁詠儀、劉家豪梅小青夫婦、謝雪心、容祖兒、莊思敏及江美儀等。此外，林偉亮亦會主持佛學講座，去年梁洛施都有現身他主講的座談會。