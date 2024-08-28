反起跑線聯盟2｜朱茵大讚栢天男　自爆曾求愛不遂：幸好有過經歷

由朱茵、蘇皓兒、周家怡、強尼、潘燦良等主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》承接第一季同樣引發極大回響！在劇中飾演非常嚴格的樂天小學老師「冼老師」的朱茵，坦言今次的劇組是她從影而來最親切的劇組，讓她感到十分不捨。



朱茵拍《反起跑線聯盟2》成為熱話。

朱茵與《反起跑線聯盟2》的劇組相處了兩個月的日子，在完成煞科的戲份後，她坦言對台前幕後非常不捨，而最難忘的是與小朋友的相處時間，「小朋友真的很可愛，很多時他們發問的問題讓我覺得『為甚麼會有這些角度』，突然喚醒了赤子之心。」

朱茵拍《反起跑線聯盟2》與演員們打成一片。

朱茵拍《反起跑線聯盟2》與演員們打成一片。

朱茵拍《反起跑線聯盟2》與演員們打成一片。

煞科後將時間放回家庭

拍攝《反起跑線聯盟2》適逢暑假，朱茵變相減少了與女兒的相處，她表示：「我都盡力爭取與女兒一起的時間，很多時候送完她上學才去開工，晚上收工就趕回家與她吃飯。不過現在完成了拍攝，所以就會將時間再次放回家庭。」

劇情講到朱茵飾演的「冼老師」求愛不遂，朱茵就慨嘆現實生活中曾有這些經歷。

首次與栢天男合作，朱茵不禁大讚對方是暖男。

劇情講到朱茵的「冼老師」求愛不遂，朱茵就慨嘆現實生活中曾有這些經歷：「幸好有過這些經歷，在拍戲上面有時需要用到珍藏的感受。打開自己珍藏的夾萬裡面，發現這些經歷我可以用到。」首次與栢天男合作，朱茵不禁大讚對方是暖男：「外型雖然很威猛，但他是一位很nice的男生，很多時候例如我的髮型亂了自己都照顧不到，但他都會幫忙。」