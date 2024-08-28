港姐2024｜大熱倪樂琳發燒死頂出活動 狂咳標眼水險暈倒：頂唔住

《2024香港小姐競選》15位應屆候選佳麗今日（28日）烈日當空下在尖東出席化妝活動。大熱佳麗倪樂琳（Ellyn）出現身體不適，起初她還能死頂住，但到大合照時，已站不穩兼手抓紙巾不斷咳，當活動結束後，她第一時間衝入休息後換衣服，大會稱會安排她去看醫生。

大熱佳麗倪樂琳身體出現不適。（梁碧玲攝）

倪樂琳事後戴回口罩接受訪問，她表示感到有點頭痛和流鼻水，應該有少少發燒，並非活動時被曬到中暑，其實早幾日以前喉嚨不舒服，昨日情況嚴重了，今日雖然吃了藥，但到拍攝中段已感到頂不住，大合照時站不穩。

倪樂琳續言：「曬還好，主要係我自己一路想咳又忍住。（係咪近日行程太密集，休息唔夠影響身體？）我覺得多多少少都會，但可能係有時錄影廠太凍，所以凍親。不過最近休息時間都充足嘅，因為依家都會學識管理好自己嘅時間，一返到屋企就會即刻瞓覺。我之前身體都OK嘅，但間唔中都會病。」

倪樂琳受訪時已戴上口罩。（梁碧玲攝）

問她事前可有做新冠或流感檢測，倪樂琳說活動後會即刻做，因為沒有想過會那麼嚴重，「我自己嘅諗法係盡量堅持，但真係頂唔住。（即係頂硬上？）係呀。」

會否向公司攞一、兩日假好好休息一下先？倪樂琳直言視乎情況，決賽在即，她都不想休息太多。真的染病怎麼辦？倪樂琳一臉擔心說：「你哋唔好嚇我啦。（擔心影響之後表現？）唔擔心嘅，我相信我好快會好返，下次就會見到一個精力充沛嘅Ellyn！（但今日唔舒服又輸獎，會唔會感到唔抵？）又唔會，唔辛苦嘅，係我自己頂唔順，有啲吃力。」