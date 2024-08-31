學霸音樂才子棄百萬年薪入TVB發展　轉戰內地戀綜憑貴族氣質出位

現年25歲的涂毓麟（Oscar）曾在2018年參加ViuTV節目《全民造星》，雖然40強止步，但識作曲兼彈得一手好鋼琴的他，得到導師劉美君的引薦，翌年簽約環球唱片，正式出道。除了唱歌之外，涂毓麟亦有拍劇、參與主持工作，2022年更正式簽約TVB發展，但曝光率不高，近日他就宣布參加內地戀愛真人騷《心動的信號7》，成為6位男嘉賓之一！

涂毓麟（Oscar）。（IG@oscartaotao）

參加內地戀愛真人騷《心動的信號7》。（IG@oscartaotao）

成為6位男嘉賓之一！（影片截圖）

吸引不少網民關注。（影片截圖）

日前節目公布嘉賓陣容，當中擁有靚仔外形的涂毓麟吸引不少網民關注，大讚他一身公子氣質！其實涂毓麟不但外形條件優質，學歷亦非常亮眼，曾就讀喇沙書院的他，亦是香港演藝學院鋼琴系學生，師隨黃懿倫，中二考獲獎學金到英國貴族學校之首哈羅公學，並獲英國皇家音樂學院教授相中深造琴藝。涂毓麟中學以狀元成績畢業，獲英國多間著名學府取錄，但他就回港入讀香港科技大學「神科」環球商業學系，並以一級榮譽成績畢業！

擁有靚仔外形。（IG@oscartaotao）

鋼琴王子！（IG@oscartaotao）

Oscar曾就讀於英國哈羅公學。（IG@oscartaotao）

學歷亦非常亮眼。（IG@oscartaotao）

主持J2節目《開卷》。（IG@oscartaotao）

不過熱愛音樂的涂毓麟，選擇放棄百萬年薪入行追夢，畢業後先是與Eric Kwok（郭偉亮）和糖妹主持TVB音樂節目《勁歌金曲》，簽約TVB後曾與宋宛穎（Sabrina）和曾展望北上拍攝節目《加油！小店》，正式進軍內地演藝圈。去年8月涂毓麟為《2023香港小姐競選》擔任表演嘉賓，負責彈琴伴奏，坐在台上靠邊位置的他，雖然鏡頭不多，但仍成功吸引網民注意，更被激讚「靚仔過AI」！今年涂毓麟亦有參演重頭劇《黑色月光》及《執法者們》，如今又參加內地戀綜，相信會有更多觀眾認識他！

去年8月《2023香港小姐競選》，在一眾佳麗「同未來嘅自己對話」的環節中，吳業坤唱出《今生今世》，而涂毓麟就彈鋼琴伴奏。（YouTube影片截圖）

全程專注彈奏。（IG@oscartaotao）

成功吸引網民注意。（IG@oscartaotao）

有內地網民留意到全程專注彈奏的Oscar，大讚他靚仔。（網上截圖）

涂毓麟有份參與節目《加油！小店》的拍攝。

拍劇。（IG@oscartaotao）